Gigantin heinäkuun myydyimmät puhelimet TOP 10 – OnePlus CE3 lite on jälleen myydyin puhelin, myös muut keskihintaiset Android-laitteet ovat suosittuja

Gigantin heinäkuun myydyin puhelin on myös kesäkuussa TOP 10 -listan kärkisijan saavuttanut OnePlus Nord CE3 lite. Keskihintainen Nord CE3 lite on suurella kosketusnäytöllä ja tehokkaalla prosessorilla varusteltu 5G-puhelin, joka soveltuu erinomaisesti vaativien pelien pelaamiseen, teräväpiirtovideoiden suoratoistoon ja vaativien sovellusten käyttämiseen. Myös mallin uudempi versio OnePlus CE4 lite nousi TOP 10 -listan sijalle 9. CE lite -sarjan lisäksi suomalaiset suosivat heinäkuussa Apple iPhone-malleja sekä keskihintaisen Samsung Galaxy A-sarjan laitteita.

Heinäkuun myydyimpien puhelimien lista koostuu Apple iPhone -malleja lukuun ottamatta edullisista tai keskihintaisista Android-puhelimista. Suomalaiset hankkivat kesällä ja etenkin heinäkuussa tyypillisesti edullisia puhelimia, mikä näkyy Gigantin myyntidatassa puhelimien keskihinnan laskuna.

“Heinäkuussa ostettujen puhelimien keskihinta on matalampi kuin muina kuukausina. Tämä on trendi, joka toistuu vuodesta toiseen. Keskihinnan madaltumista voivat selittää esimerkiksi kesäkampanjat ja yritysasiakkaiden lomailu”, kertoo Gigantin telecom-tuotteiden apulaismyyntipäällikkö Juuso Ketolainen.

Elokuussa puhelinkauppaa värittävät Google Pixel -laitteet sekä arjenpaluukampanjat

Heinä–elokuun vaihteessa Gigantissa valmistaudutaan lomakauden päättymiseen, jolloin erityisesti puhelimille, kellopuhelimille ja tietokoneille on paljon kysyntää. Arjenpaluukampanjat ovat monelle odotettu tilaisuus tehdä syksyn laitehankinnat edullisemmin.

”Kellopuhelimista on tullut suosittu vaihtoehto tai täydennys lapsen ensipuhelimelle. Moni hankkii kampanjahinnoin pienelle koululaiselle kellopuhelimen päivän aikana tapahtuvaa yhteydenpitoa varten, ja erikseen älypuhelimen viihdekäyttöön”, Ketolainen kertoo.

Arjenpaluukampanjoiden lisäksi elokuussa puhelinmarkkinalla nähdään täysin uusia laitteita, kun kauan odotetut Google Pixel -puhelimet saapuvat Suomeen. Googlella on ollut tähän mennessä Suomessa myynnissä yksittäisiä puhelinmalleja, mutta uuden avauksen myötä merkin laitteita on saatavilla laaja valikoima Gigantissa.

”Uskon, että Suomessa on innostusta ja kysyntää Google Pixel -puhelimille. Google on jo nyt tunnettu ja luotettu valmistaja, ja esimerkiksi Pixel 6a -mallia on nähty myös Gigantin myydyimpien puhelimien TOP 10 -listalla,” Ketolainen toteaa.

Gigantin heinäkuun myydyimmät puhelimet TOP 10