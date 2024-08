Muutoksia Luopioisten Keskitielle: tie saa uuden päällysteen ja kadunpidon vastuu siirtyy valtiolta kunnalle

Kylätie on liikennejärjestely, jossa reunaviivoilla on merkitty normaalia leveämpi piennar ajoradan molemmille reunoille. Ajorata on leveydeltään 3,0 m ja pientareiden leveys on 1,5 m. Kohtaamistilanteissa autoliikenne siirtyy käyttämään tilapäisesti pientareita. Kylätieosuuden takia Keskitiellä tullaan kieltämään yli 12 metriä pitkien ajoneuvojen läpikulkuliikenne Pereentien ja maantien 322 eli Luopioistentien välillä.

Hanke toteutuu loppukesän ja syksyn 2024 aikana

Parannustöistä vastaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY) yhdessä Pälkäneen kunnan kanssa. Pälkäneen kunta rakennuttaa samassa yhteydessä Luopioisiin kaukolämpöverkkoa, joka sijoitetaan osin nykyiselle tiealueelle. Hankkeesta aiemmin kesällä käydyssä urakkakilpailussa tienparannustöiden urakoitsijaksi valikoitui Destia Oy. Hankkeen arvonlisäveroton urakkahinta on 0,666 miljoonaa euroa, josta ELY vastaa 72 % ja Pälkäneen kunta 28 % osuudella. Pälkäneen kunta rakennuttaa kaukolämpötyöt ja parantaa osia kunnan nykyisestä katuverkosta erillisissä urakoissa, jotka yhteensovitetaan tienparannustöiden kanssa. Hankkeen rakennuttajakonsulttina ja turvallisuuskoordinaattorina toimii Welado Oy.

Rakennustyöt käynnistyvät 5.8. alkavalla viikolla ja aiheuttavat hetkittäin haittaa liikenteelle. Urakka valmistuu marraskuun loppuun mennessä. Parannustöiden valmistuttua Keskitie lakkaa valtion maantienä ja Pälkäneen kunta ottaa vastuun kadunpidosta.