KUTSU: Joulupukki - Se aito ja oikea -kirjan julkistamistilaisuuteen keskiviikkona 28.8.2024 klo 14.00 - 15.30.

Pakkasen pukkihahmo on nähty myös Euroopan suurmaissa Saksassa ja Espanjassa. Finnairin joulupukkina hän on toiminut 13 vuotta.

Pakkanen tulee perheestä, jossa satuilu on sääntö eikä poikkeus. Hänen äitinsä on lastenkirjailija Kaija Pakkanen ja veljensä kirjailija Jukka Pakkanen. Sisar Outi Pakkanen puolestaan on kuuluisa dekkaristi.

Joulupukin tarinassa käydään läpi Pakkasen värikäs elämä ja keskitytään erityisesti hänen rooliinsa joulupukkina. Siinä kerrotaan hauskoja tarinoita ja yllättäviä sattumuksia joulupukin taipaleelta. Kirjaan on haastateltu kymmeniä henkilöitä, joihin Pakkanen on tutustunut vuosien varrella.

Kirja ilmestyy elokuussa 2024.

Kirjan kustantaja on Readme.fi

