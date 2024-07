Kruunuvuorensillan veneaukko on suljettu veneliikenteeltä 6.-7.8. välisenä yönä

Kruunuvuorensillan työnaikaisten rakenteiden purkutyöt on aloitettu ja veneaukko suljetaan, jotta nyt tehtävä purkutyö voidaan suorittaa turvallisesti.

Kulku Korkeasaarensillan ja Finkensillan kautta on käytössä. Finkensillan alikulkukorkeus on 6,7 m ja Korkeasaarensillan alikulkukorkeus on 4,7 m.