OX2 myy Nivalassa sijaitsevan energiavarastohankkeen

Uusnivalan sähkövaraston kokonaiskapasiteetti on 50 MW / 110 MWh. Valmistuttuaan sähkövarasto varmistaa osaltaan Suomen sähköjärjestelmän toimintavarmuutta toimimalla reservi- ja säätösähkömarkkinoilla. Lisäksi sähkövarasto tarjoaa sähkön tukkumarkkinoille arbitraasipalveluita eli hyödyntää sähkön päivittäisiä markkinahintaeroja.

Uusnivalan hanke sijoittuu alueelle, jossa on paljon tuulivoimatuotantoa. Energiavarasto edistää osaltaan kantaverkon vakautta. Hanke on rakentamisvalmiudessa ja sen rakentamisesta vastaa ostaja.

”Tämä on ensimmäinen energiavarastohankkeemme Suomessa ja olemme tyytyväisiä voidessamme myydä sen L&G NTR Clean Power Fund -rahastolle. Projekti on arvokas lisä verkon vakauttamisen kannalta, ja sen tarve kasvaa yhteiskunnan sähköistymisen ja fossiilivapaaseen energiajärjestelmään siirtymisen myötä”, sanoo OX2:n toimitusjohtaja Paul Stormoen.

”NTR:llä on pitkä kokemus ja asiantuntemus sähkövarasto eli BESS-projektien kehittämisestä ja operoinnista Irlannissa, ja meille on luontevaa laajentua Suomen markkinoille. Pyrimme jatkuvasti monipuolistamaan käyttämiämme puhtaan energian teknologioita. Uusnivala on erittäin kiinnostava kohde sekä meille että rahastolle. Hankkeen myötä rahasto hallinnoi nyt 480 MW maa- ja merituulivoiman, aurinkoenergian ja akkuenergian varastointia Espanjassa, Ranskassa, Ruotsissa, Suomessa ja Isossa-Britanniassa. Uusnivalan hankinta monipuolistaa rahastoa maantieteellisesti ja teknologisesti ja se on osoitus sitoutumisestamme Euroopan puhtaan energian siirtymään”, sanoo NTR:n sijoitusjohtaja Anthony Doherty.

OX2:n kokonaisportfolio energian varastoinnissa on noin 1 gigawatti, ja sillä on projekteja Ruotsissa, Suomessa, Puolassa, Italiassa ja Australiassa.