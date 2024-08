Sähköyhtiöiden toimitusvelvollisuustuotteissa yllättäviä eroja – tiedot eivät aina ole läpinäkyvästi saatavilla

Sähkön toimitusvelvollisuus on määritelty sähkömarkkilain pykälissä 67 ja 68. Lain mukaan vähittäismyyjän, jolla on huomattava markkinavoima jakeluverkonhaltijan vastuualueella, on toimitettava vastuualueella sähköä kohtuulliseen hintaan kuluttajille sekä muille loppukäyttäjille, joiden käyttöpaikka on varustettu enintään 3 x 63 A pääsulakkeilla tai joiden sähkönkäyttöpaikkaan ostetaan sähköä enintään 100 000 kilowattituntia vuodessa.

Tarjottavat sähkönmyyntisopimukset eivät saa olla yksinomaan dynaamisen hinnan sähköntoimitussopimuksia eli käytännössä pörssisähkösopimuksia. Vähittäismyyjällä on oltava julkiset vähittäismyyntiehdot ja -hinnat, jotka Energiaviraston 28.6.2023 linjauksen perusteella pitäisi olla vaivatta saatavilla esimerkiksi yhtiön asiakaspalvelussa, verkkosivuilla ja muissa asiakaspalvelukanavissa. Julkisuusvelvoite ei täyty, mikäli loppukäyttäjä saa ne ainoastaan erikseen pyytämällä.

Suomessa (pois lukien Ahvenanmaa) toimii 77 jakeluverkkoyhtiötä. Kukin jakeluverkon vastuualueella toimii yksi toimitusvelvollinen sähkönmyyjä, jonka on tarjottava toistaiseksi voimassa olevaa sähkösopimusta kaikille jakelualueen kotitalouksille kohtuullisin hinnoin. Tämä koskee myös asiakkaita, joilla on maksuhäiriömerkintöjä. Näin varmistetaan, että kaikilla sähkönkäyttäjillä on aina vähintään yksi taho, jolta he saavat varmasti sähkösopimuksen.

Suurin osa Suomen sähkönmyyjistä ovat toimitusvelvollisia ainakin yhdellä jakelualueella. Samalla vähittäismyyjällä voi olla toimitusvelvollisuus useamman jakeluverkon alueella. Yhtiöt, jotka eivät ole toimitusvelvollisia millään jakelualueella ovat Aalto Energia, Ekosähkö (Lumme Energian itsenäinen tytäryhtiö), Hehku Energia, Nordic Green Energy ja Vihreä Älyenergia.

Energiavirastossa on ollut vireillä useita tutkintoja, jotka koskevat tuotteiden julkisuutta, hinnan kohtuullisuutta sekä sitä, voiko pörssisidonnainen tuote olla ainoa toimitusvelvollinen tuote. Viraston päätöksen mukaan “toimitusvelvollisuushinta on kohtuullinen, jos se alittaa vastaavien kilpailtujen sopimusten keskimääräisen markkinahinnan. Lopullisessa tapauskohtaisessa toimitusvelvollisuushinnan kohtuullisuusarvioinnissa otetaan huomioon myös toimitusvelvollisen ja kilpaillun vähittäismyynnin väliset erot liiketoimintariskeissä.”

Alla olevassa taulukkoon on koottu toimitusvelvolliset sähkönmyyjät, jakeluverkot, joissa niillä on toimitusvelvollisuus sekä toistaiseksi voimassa olevien toimitusvelvollisuustuotteiden hinnat (pois lukien pörssisähkösopimukset), sillä sähkönmyyjä ei voi tarjota pörssisähköä ainoana toimitusvelvollisuustuotteena. Osa hinnoista on löytynyt vaivatta sähköyhtiöiden omilta verkkosivuilta, ja osa on löytynyt Energiaviraston ylläpitämän sähkön hintavertailu -palvelun kautta. “Ei tietoa” tarkoittaa, että toimitusvelvollisen toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen hintatietoja ei selvityksen tekohetkellä löytynyt yhtiön verkkosivuilta eikä Energiaviraston palvelusta.

– Toistaiseksi voimassa olevat toimitusvelvollisuustuotteiden energiahinnat vaihtelevat tavallisia sopimuksia voimakkaammin, alle 10 sentistä kilowattitunnilta jopa 25 senttiin kilowattitunnilta. Perusmaksut ovat taas 2,2 euron ja yli 6 euron välillä. Joissakin tapauksissa toimitusvelvolliset tuotteet ovat kalliimpia kuin saman myyjän muut toistaiseksi voimassa olevat tariffit, mikä sisältää myyjän liiketoimintariskit. On kuitenkin tärkeää muistaa, että sähkönkäyttäjät eivät ole sidottuja vain oman alueensa toimitusvelvolliseen sähkönmyyjään, ja voivat kilpailuttaa sopimuksiaan. Toimitusvelvollisuustuotteet ovat tarkoitettuja ensisijaisesti niille, jotka eivät halua pörssisähköä tai eivät syystä tai toisesta saaneet muuta sopimusta tehtyä, kertoo VertaaEnsin.fi:n sähkövertailun toimitusjohtaja Ilmari Ollila.

Sähköyhtiöiden toistaiseksi voimassa olevat toimitusvelvollisuustuotteet (pois lukien pörssisähkösopimukset), yleissähkö, kaikki hinnat alv 24 %.

Toimitusvelvollinen sähkönmyyjä Toimitusvelvollisuus jakeluverkoissa1) Energiahinta (snt/kWh) Perusmaksu (€/kk) Alajärven Sähkö Alajärven Sähkö 8,40 4,00 Esse Elektro-Kraft Esse Elektro-Kraft 13,76 4,71 Fortum Markets Caruna ja Caruna Espoo,

Nivos Verkot2) 9,97 4,90 Helen Helen Sähköverkko 13,39 5,92 Herrfors Herrfors Nät-Verkko Ei tietoa Ei tietoa Iin Energia Iin Energia 17,98 6,00 Imatran Seudun Sähkö Imatran Seudun Sähkönsiirto 17,50 3,90 Jylhän Sähköosuuskunta Jylhän Sähköosuuskunta 8,40 3,00 Keravan Energia Keravan Energia ja Sipoon Energian 18,00 3,99 Keuruun Sähkö Keuruun Sähkö 11,55 4,30 Koillis-Satakunnan Sähkö Koillis-Satakunnan Sähkö 8,52 4,46 Kokemäen Sähkö Kokemäen Sähkö 11,95 3,99 Kokkolan Energia Kokkolan Energiaverkot 8,78 2,50 Korpelan Energia Verkko Korpela 6,40 + kulutusvaikutus 3,90 Köyliön-Säkylän Sähkö Köyliön-Säkylän Sähkö 13,00 2,50 Kruunupyyn Sähkölaitos Kronoby Elverk 9,90 + 50 % 3,18 + 50 % KSS Energia KSS Verkko 13,59 4,39 Kuoreveden Sähkö Kuoreveden Sähkö 15,88 3,92 Lammaisten Energia Lammaisten Energia 19,90 4,50 Lankosken Sähkö Lankosken Sähkö Ei tietoa Ei tietoa Lehtimäen Sähkö Lehtimäen Sähkö 9,50 3,25 Lumme Energia Enontekiön Sähkö, ESE-Verkko, Järvi-Suomen Energia, Kajave, Koillis-Lapin Sähkö, Kotkan Energiaverkot, Muonion Sähköosuuskunta, Okun Energia, Rovakaira, Rovaniemen Verkko, TLS Verkko Oy, Tunturiverkko Oy, Vatajankoski Sähköverkko 10,59 5,49 Naantalin Energia Naantalin Energia 14,90 5,00 Nurmijärven Sähkö Nurmijärven Sähköverkko 19,99 2,95 Nykarleby Kraftverk Nykarleby Kraftverk 8,80 + 50 % 4,40 + 50 % Omavoima Leppäkosken Sähkö, Rauman Energia Sähköverkko, Vakka-Suomen Voima, Valkeakosken Energia 10,90 4,95 Oomi Haukiputaan Sähköosuuskunta, Kemin Energia ja Vesi, Keminmaan Energia ja Vesi, Lahti Energia Sähköverkko, Oulun Energia Sähköverkko, Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut, Pori Energia Sähköverkot, Raahen Energia, Rantakairan Sähkö, Tervolan Energia ja Vesi, Tornion Energia, Vantaan Energia Sähköverkot 21,90 5,90 Paneliankosken Voima Paneliankosken Voima 10,85 3,95 Parikkalan Valo Parikkalan Valo 25,00 3,80 Pohjois-Karjalan Sähkö PKS Sähkönsiirto Ei tietoa Ei tietoa Porvoon Energia Porvoon Sähköverkko 8,90 2,20 Raaseporin Energia Raaseporin Energia Ei tietoa Ei tietoa Sallila Energia Sallila Sähkönsiirto 10,45 4,50 Seinäjoen Energia Seiverkot 7,00 4,00 Turku Energia Turku Energia Sähköverkot 9,56 3,98 Vaasan Sähkö Vaasan Sähköverkko 8,70 3,50 Vattenfall Elenia Verkko 14,90 4,50 Vetelin Energia Vetelin Energia Ei tietoa Ei tietoa Vimpelin Voima Vimpelin Voima 8,50 3,50 Väre Alva Sähköverkko,

Haminan Sähköverkko3), Kuopion Sähköverkko,

Kymenlaakson Sähköverkko3), Lappeenrannan Energiaverkot,

Tampereen Energia Sähköverkko4), Savon Voima Verkko 13,84 + kulutusvaikutus 6,13 Äänekosken Energia Äänekosken Energia 15,30 2,88

Lähde: Sähköyhtiöiden verkkosivut ja Energiaviraston sähkön hintavertailu -palvelu, toimitusvelvollisten tuotteiden hinnat voimassa 1.8.2024.

1) Energiavirasto, lista on koottu 1.9.2022 ja se perustuu jakeluverkkoyhtiöiden datahub-tiedonvaihtojärjestelmään ilmoittamiin tietoihin sähkönmyyjien markkinaosuuksista.

2) 1.2.2023 Nivos Energia Oy:n asiakkaiden sähkösopimukset siirtyivät Fortum Markets Oy:lle

3) 1.1.2024 Kymenlaakson Sähkö Oy liittyi mukaan Väreen omistajayhtiöksi. Samalla KSOY:n noin 80 000 sähkönmyyntiasiakasta siirtyi yhtiön asiakkaiksi.

4) 1.4.2024 Tampereen Energian sähkön vähittäismyyntiliiketoiminta siirtyi Väreelle.