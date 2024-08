Letterbox Media hakee Radio Ykköselle toimilupaa Helsinkiin

Letterbox Media Oy on kompakti ja vakavarainen pääkaupunkiseudun markkinoille keskittynyt mediatalo. Yhtiön ja sen tytäryhtiö Koillis-Helsingin Lähitieto Oy:n yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2023 oli 1,4 miljoonaa euroa ja tulos 0,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on velaton ja sen omavaraisuusaste on 71%. Letterbox Media Oy on jo usean vuoden ajan luokiteltu mm. Kauppalehden Menestyjät -yrityksiin ja tytäryhtiö Koillis-Helsingin Lähitieto Oy on valittu vuoden yrityksesi 2021 Helsingin Yrittäjät ry:n paikallisyhdistyksen toimesta.