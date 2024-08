Heinäkuu oli tavanomaista lämpimämpi, Lapissa oli paljon hellepäiviä ja aurinkoa

Kuukauden keskilämpötila oli maan pohjoisosassa suunnilleen välillä 15,5–18 astetta, muualla maassa vaihteluväli oli noin 17–19,5 astetta. Keskilämpötilan poikkeama oli laajalti 0,8…1,5 astetta, maan pohjoisosassa taas 2…3,4 astetta.

Hellepäiviä, eli päiviä kun päivän lämpötila nousee yli 25 asteen, oli jossain päin Suomea yhteensä 20 päivänä, mikä on neljä päivää yli heinäkuun keskiarvon. Havaintoasemista eniten hellepäiviä oli Utsjoen Kevolla, yhteensä 14 kappaletta. Maan pohjoisosassa ja kaakkoiskulmassa hellepäiviä on ollut suunnilleen 5–12 kappaletta, muualla 1-7. Päälaen Lapissa hellepäiviä on ollut harvinaisen tai poikkeuksellisen paljon.

Kuukauden ylin lämpötila, 30,4 astetta, mitattiin Lappeenrannan Hiekkapakassa 26. päivänä. Heinäkuun alin lämpötila, 2,4 astetta, mitattiin Inarin Saariselän matkailukeskuksella kuukauden 4. päivänä ja Sallan Naruskassa 14. päivänä. Kyseessä on vuodesta 1959 eteenpäin olevissa digitoiduissa vuorokausitilastoissa korkein kuukauden alin lämpötila.

Heinäkuun alussa maan pohjoisosassa satoi runsaasti

Heinäkuun sademäärä oli maan keski- ja pohjoisosissa tavanomaista suurempi, kuukauden alkupuoli oli maan pohjoisosassa jopa harvinaisen tai poikkeuksellisen sateinen. Maan eteläosassa ei ollut keskimäärin merkittävää poikkeamaa kuukauden sademäärän keskiarvoista. Sademäärissä on ollut paljon paikallisia eroja kuurosateiden vuoksi.

Eniten kuukauden aikana satoi Vaasan Klemettilän havaintoasemalla, 157,4 millimetriä. Vähiten satoi Paraisten Fagerholmissa, 37,1 millimetriä. Suurin havaittu vuorokausisademäärä oli Ranuan lentokentällä, 28. päivänä mitattu 44,2 millimetriä.

Aurinko paistoi etelässä ja pohjoisessa lähes yhtä paljon, mutta pohjoisessa tavanomaista enemmän

Heinäkuu oli maan etelärannikolla ja Lounaissaaristossa auringonpaisteen osalta tavanomaista vähäisempi. Koko maassa on jääty auringonpaistetunneissa havaintoasemien keskiarvojen alle Utsjoen Kevoa ja Sodankylän Tähtelää lukuun ottamatta. Koko maassa auringonpaistetunteja on ollut havaintoasemittain suunnilleen 220–280, mutta vain maan pohjoisosassa tällaiset lukemat ovat tilastollisesti keskiarvoa suurempia.

Maasalamoita havaittiin heinäkuussa vajaat 38 000 kappaletta. Tämä on vähemmän kuin jakson 1991–2020 keskiarvo, joka on 54 300 maasalamaa.