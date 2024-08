Erkko Trophy tarjoaa jännitystä ja tulevaisuuden mestareita

Helsingin Golfklubi, Tali, on Suomen vanhin golfseura. Seura perustettiin vuonna 1932. Kenttä syntyi yhdeksänreikäisenä, mutta laajeni 18-reikäiseksi olympiavuonna 1952. Laajennus oli pitkälle valmis jo vuonna 1940, mutta sota keskeytti työt ja siirsi Olympialaiset, jotka molemmat päästiin viemään loppuun 1952. Kentän avajaispäivää vietettiin Helsingin Olympialaisten avajaispäivänä.

Vuosien varrella Talin kenttää on ylläpidetty ja kehitetty, josta yhtenä saavutuksena on meille myönnetty maailmanlaajuinen GEO-sertifiointi ympäristöön keskittyvästä työstämme. Kehitystyö jatkuu esimerkiksi käynnissä olevan Master Planin toteuttamisen merkeissä, jossa koko kenttä nykyaikaistetaan.

Helsingin Golfklubi on yhdistys, joka perustuu vapaaehtoisuuteen. Kuten muissakin urheiluseuroissa, myös Talin toiminnassa tarvitaan sitoutuneita toimijoita. Varsinkin juniorityössä sekä kilpailujen järjestämisessä vapaaehtoistyö on erityisen arvokasta. Jäsenemme toimivat mm. junnuohjaajina, kisamatkojen kuskeina, kilpailunjohtajina, tuomareina tai starttereina. Tiivis yhteisömme on kannustava ja seurassamme on helppo viihtyä.

Klubi kouluttaa vapaaehtoisväkeä sekä omin voimin että Suomen Golfliiton kursseilla. Mikäli olet kiinnostunut toimimisesta esimerkiksi edellä mainituissa tehtävissä, ota yhteys toimistoon. Talin suurkilpailuissa, kuten Erkko Trophyssa, jäsenten panos on erityisen arvokas, jotta kisat saadaan vietyä kunnialla läpi.