Onkilahden liikennepuiston ja pumptrack-radan rakennustyöt ovat loppusuoralla

Onkilahden toimintapuistoon valmistuu elokuussa upea lasten liikennepuisto sekä pumptrack-rata, joiden avajaisia vietetään 29.8.2024.

– Hienoa, että pumptrack-rata kiinnostaa ja sitä on odotettu, mutta vielä pitäisi malttaa odottaa hetki. Rakennustöiden ollessa kesken, työmaa-alueella oleskelu on ehdottomasti kielletty, muistuttaa työnjohtaja Janne Mattila.

Näyttävään liikennepuistoon rakentuu Vaasa pienoiskoossa ja pienoismallit ovat kaikille vaasalaisille tuttuja rakennuksia. Työt ovat loppusuoralla, mutta ihan vielä ei ole valmista.

– Liikennepuiston rakennustöiden ollessa kesken, myös sen työmaa-alueella asiaton liikkuminen on kielletty. Jotta työt valmistuvat ajallaan ja turvallisesti, on tärkeää, että maltetaan odottaa avajaisiin asti, vastaava puutarhuri Kaj-Erik Grandell huomauttaa.

Pumptrack-radalla kuljetaan eteenpäin pumppaavan liikkeen voimalla pyörillä, rullalaudoilla, rullaluistimilla tai potkulaudoilla. Sekä pumptrack-rata että liikennepuisto ovat asukkaille maksuttomia. Samalla alueella sijaitsee myös vuonna 2021 valmistunut skeittiparkki.

Onkilahden toimintapuisto tarjoaa paljon mahdollisuuksia

Onkilahden aluetta on viime vuosina kehitetty paljon. Puiston alueelle on rakennettu muun muassa skeittipuisto, ulkokuntosali sekä kävelyn ja pyöräilyn laatukäytävä. Elokuun lopulla puistoon avataan paljon toivottu liikennepuisto sekä pumptrack-rata.

Tulevaisuudessa puistoa on tarkoitus kehittää entisestään, sillä suunnitelmassa alueelle on varattu tilaa muun muassa lasten seikkailumetsälle, pulkkamäelle ja näköalapaikalle sekä urheilukentille ja leikkialueille. Suunnittelun lähtökohtana on puiston kehittäminen kokonaisuutena niin, että se tarjoaa monipuolisia virkistys- ja vapaa-ajan mahdollisuuksia sekä tukee lasten ja nuorten liikkumista.