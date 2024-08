Turun asemapalvelut ja Tampereen suuntaan kulkevien junien lähtölaiturit muuttavat Logomoon 5.8.

5.8. lähtien Tampereen suunnan junaliikenne lähtee Turusta Logomonsillan yhteyteen avatulta asema-alueelta, kun vanha rautatieasema suljetaan. Junien lähtölaitureille kuljetaan Logomonsillan kautta portaita pitkin tai hissillä. Autojen lastauspaikka siirtyy vanhan aseman läheisyyteen, Humalistonsillan kupeeseen osoitteeseen Ratapihankatu 37.

Kävelymatkan pituus vanhalta asemalta Logomonsillalle on arviolta 10-15 minuuttia. Asema-alueella on sekä opasteita että opastajia helpottamassa oikeille raiteille löytämistä ensimmäisen viikon ajan. Logomosta löytyy elokuusta lähtien muun muassa odotustilat, wc-tilat, kahvila ja lounasravintola sekä junien aikataulunäytöt. Logomonsillalta löytyy myös lippuautomaatti.

“Asemapalvelut ovat asiakkaillemme erittäin tärkeitä ja olemme iloisia, että Logomossa voidaan järjestää toimivat asemapalvelut, kunnes uusi pysäköintitalo LogoHub uusine matkustajatiloineen valmistuu,” iloitsee VR:n kaukoliikennejohtaja Piia Tyynilä.

Helsingin suunnan junat liikennöivät edelleen Kupittaalle, ja siirtyvät Turun uusille matkustajalaitureille vuoden 2024 loppupuolella.

Asemapalveluiden siirtyminen Logomoon on osa Väyläviraston Kupittaa-Turku-ratahanketta, joka jatkuu vielä asemapalveluiden osalta LogoHubin ja Matkakeskuksen rakennuttamisella. Valmistuessaan rakennusten on määrä korvata Logomon asemapalvelut. Kokonaisuudessaan hankkeen on määrä valmistua vuonna 2026.

Lisätietoja Turun uusista asemapalveluista:

Kupittaa–Turku-ratahanke: Turun junamatkustajien asemapalvelut siirtyvät Logomoon elokuussa 2024 - Väylävirasto (vayla.fi)

Lisätietoja Turku-Kupittaa-hankkeesta:

Kupittaa–Turku-ratahanke - Väylävirasto (vayla.fi)