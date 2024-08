CEO 360 – Uusi kokonaisvaltainen koulutusohjelma toimitusjohtajien menestykseen

Suomalaisten toimitusjohtajien osuus nousussa mutta diversiteetti pysyy alhaisena 31.8.2023 14:00:00 EEST | Tiedote

Tuore listayhtiöitä käsittelevä toimitusjohtajaselvitys osoittaa, että vuosien 2021–2023 aikana on rekrytoitu 25 % enemmän suomalaisia toimitusjohtajia kuin vuosina 2019–2020. Lisäksi toimitusjohtajakausien keston keskiarvo on pidentynyt pandemia-aikana noin vuodella. Toimitusjohtajanaisten osuus listayhtiöiden toimitusjohtajina on edelleen 7 %, ja naisten osuus toimitusjohtajina on vielä merkittävästi tätä pienempi Small Cap- ja First North -yhtiöissä.