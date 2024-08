Maanteiden päällystysohjelma on täydentynyt uusilla kohteilla (Keski-Suomi)

Alkukesästä kilpailutetut päällystysurakat sisältävät seuraavat kohteet:

Vt 4 Kanavuori, Jyväskylä (0,5 km)

Vt 9 Niemisjärvi, Hankasalmi (1,0 km)

Vt 13 Saarijärvi (2,1 km)

Vt 23 Haapamäki, Keuruu (4,7 km)

Mt 637 Seppälänkangas, Jyväskylä (1,1 km)

Mt 638 Vaajakoski, Jyväskylä (0,9 km)

Mt 3481 Haapamäki, Keuruu (0,7 km)

Mt 6110 Keljonkangas, Jyväskylä (1,5 km)

Mt 16707 Autiokankaantie, Jyväskylä (0,4 km)

Uudet päällystyskohteet on tarkoitus toteuttaa elo-syyskuun aikana.

Heinäkuun loppuun menneessä valmistuneiden kohteiden osalta uutta päällystettä on tehty jo n. 84 kilometriä, joiden lisäksi keskeneräisiä kohteita on mm. Mt 428 Joutsassa ja Mt 630 Uuraisilla.

Elokuun alussa käynnistyy Vt 13 Karstula-Kalmari -kohde, jonka pituus on 16,7 km. Työt on tarkoitus aloittaa 6.8.2024 ja arvioitu valmistuminen on 24.8.2024 mennessä.

Muista turvallinen liikkuminen päällystystyömaan kohdalla

Päällystystyömaalla on käytössä ainoastaan ajoradan toinen kaista, minkä takia päällystyömaan kohdalla tulee varautua pysähtymään ja odottamaan.

Liikenneturvallisuuden ja päällystystyömaalla työskentelevien työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi päällystystyömaan kohdalla tulee noudattaa erityistä varovaisuutta sekä työnaikaisia liikenteen ohjausjärjestelyjä.

Päällystystöiden toteuttamisesta tänä vuonna Keski-Suomen alueella vastaavat Peab Industri Oy ja GRK Suomi Oy. Päällystystöiden lisäksi maanteitä korjataan erilaisilla paikkauksilla sekä uusitaan tiemerkintöjä. Paikkaustöitä Keski-Suomen alueen maanteillä tekee Asfalttikallio Oy ja tiemerkintöjä Saferoad Services Ab.

Lisätietoja kesän päällystyskohteista

Päällystystöiden etenemisestä tiedotetaan kesän aikana Keski-Suomen ELY-keskuksen liikennevastuualueen Twitter-tilillä: https://twitter.com/elyliiks

Keski-Suomen päällystyskohteet ja alustava aikataulu:

https://vayla.fi/keski-suomessa-rakenteilla/paallystystyot

Maanteillä tehtävistä töistä sekä liikenteen häiriötilanteista on saatavilla maan laajuisesti tietoa Liikennetilanne-palvelusta: https://liikennetilanne.tmfg.fi/