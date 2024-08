Malmin hautausmaalla alkaa vainajatilojen rakentaminen – työmaaliikenne vaikuttaa lähiympäristön reitteihin

Rakentaminen alkaa liikennejärjestelyillä hautausmaan pohjoisosan ympäristössä, minkä jälkeen rakennusalue raivataan ja maanrakennustyöt alkavat. Näkyvä osa vainajatiloista alkaa nousta Malmin kalmistotien itäpuolelle loka–marraskuussa.

Työt vaikuttavat hautausmaalle kulkuun

Rakennustyöt vaikuttavat etenkin pyöräilyn ja jalankulun reitteihin hautausmaan Kehä I:n päässä heti 5. elokuuta alkaen. Lähimpänä hautausmaan muuria eli Kehä I:n eteläpuolella kulkeva pyöräilyn ja jalankulun reitti varataan työmaaliikenteelle. Pyöräilijät ja kävelijät ohjataan kiertoreitille Kehä I:n pohjoispuolelle.

Kiertoreitistä johtuen niiden, jotka saapuvat hautausmaan kappeleille bussilla idästä päin, kannattaa jäädä pois Kehä I:n Tattariharjuntien pysäkillä (H3179) yleensä käytetyn Pihlajamäentien pysäkin (H3475) sijaan. Hautausmaan Kehä I:n puolisista porteista Junaportti suljetaan rakennustöiden ajaksi eli hautausmaalle ja kappeleille kuljetaan Malmin kalmistotien Pohjoisesta portista.

Helsingissä pulaa vainajansäilytystiloista

Uusi tila vastaa Helsingin kasvavaan kylmäsäilytystilatarpeeseen, ja paikkoja on varattu myös isokokoisille ja huonokuntoisille vainajille. Säilytystilojen lisäksi rakennuksessa on useita hyvästelytiloja, joissa omaiset voivat halutessaan pukea ja valmistella vainajan viimeiselle matkalle.

Rakennuksen ulkoasu on suunniteltu niin, että se istuu mahdollisimman hyvin kulttuurihistorialliseen puistomaiseen ympäristöön sekä sopii yhteen hautausmaan muiden rakennusten kanssa. Sisätiloissa on panostettu hautausurakoitsijoiden työergonomiaan sekä sujuvaan logistiikkaan.

Vainajatilat valmistuvat näillä näkymin keväällä 2026. Urakoitsijana toimii Peab Oy.