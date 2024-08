Weekend Festivalin loppuunmyyty perjantaipäivä näkyi ja kuului Vermossa

Weekend Festivalin perjantaipäivän starttasi kotimaisen tanssimusiikin todellinen edelläkävijä, uuden albumin julkaissut Darude. Maailmanlaajuinen megahitti, kansallislaulun veroinen 'Sandstorm', oli omiaan avaamaan pohjoismaisen tanssimusiikin suurimman festivaalin avajaispäivän. Suomalaisen jälkeen päälavalla nähtiin kansainvälisten artistien vauhdikkaita esiintymisiä. Sub Zero Project räjäytti päälavan ja sai yleisön tanssimaan villisti. Energisistä seteistään tunnettu, tanssimusiikin pioneeriduo Showtek asteli päälavalle seuraavaksi ja tanssitti yleisöä tunnettujen klassikkobiisien kanssa. Hollantilainen DJ tuottaja, Nicky Romero, joka tunnetaan parhaiten urastaan progressiivisen house-musiikin saralla, jatkoi bileitä mm. Aviciin kanssa tehdyn menestysbiisin I Could Be The Onen tahtiin.

Yksi Spotifyn seuratuimmista artisteista, norjalainen Alan Walker, otti haltuun päälavan hämärtyvässä perjantai-illassa. Vuosi toisensa jälkeen Weekend Festivalin artistikyselyiden kärjessä keikkuva supersuosikki onnistuu aina toimittamaan huikean show’n eikä “Fadedin” soidessa jäänyt epäselväksi, kuinka paljon suomalaisyleisö artistia palvoo. Keikan aikana koettiin myös yllätyksiä, kun Robin nousi Walkerin seuraksi lavalle. Festarikansa kuuli useampaan kertaan myös tuttua kieltä, kun norjalainen kiitteli vuolaasti suomalaista yleisöä loistavasta fiiliksestä.

Äärimmilleen viritetylle festarikansalle tarjoiltiin päivän huipentavaa herkkua, kun päälavan illan huikean tunnelman kruunasi hollantilaistähti, legendaarinen Tiësto. Artisti saapui vuosien tauon jälkeen Weekend Festivaliin. Grammy-palkitun artistin esiintymisen myötä massiivisen päälavan 66 laserlaitetta ja yli 1250 wattia lasertehoa tarjosivat festarikansalle Pohjoismaiden suurimman lasershow’n. Grammy-palkittu “the Godfather of EDM” huudatti yleisöä lukuisilla hiteillään, kuten Thank You (Not so Bad).

Future Stagella kuultiin koko päivä tanssimusiikin biittejä. Minimal Technon kuningas ja FCKNG SERIOUS label levy-yhtiön perustaja Boris Brejcha saapui ensimmäistä kertaa Weekend Festivaliin. Jokerinaamiosta ja keltaisesta kylpyankasta tunnetun artistin lisäksi Future Stagelle nousivat muun muassa muun muassa Moritz Hofbauer ja Ann Clue. Lava on kokonaan Brejchan perustaman kansainvälisen levy-yhtiön artistien kuratoima.

Boris Brejcha villitsi yleisöä Future Stagella. Geoffrey Hubbel

House- ja teknomusiikkiin keskittyvän, merikonteilla ympäröidyn intiimin CNNCT-lavan bileet olivat kiistattomat. Perjantaina CNNCT x Taco Bell -lavalla nähtiin vaikuttava kattaus Tech House -lahjakkuuksia: espanjalainen Tech House -tähti Wade, kroatialainen Matroda, hollantilainen Rose Ringed, Ibizan suosikki Miane sekä argentiinalainen virtuoosi Jay De Lys.

Weekend Festivalin ja Taco Bellin järjestämän DJ-kilpailun voittaja Jaydn pääsi esiintymään festivaalin CNNCT x Taco Bell -lavalla.

Festivaalin sisätiloissa sijaitseva klubimainen Genelec-lava tarjosi mahdollisuuden nauttia kotimaisten artistien esiintymisistä ja huippuluokkaisesta äänentoistosta. Lavalla nähtiin monipuolisesti varustettu kattaus mielenkiintoisia DJ-tulokkaita ja artisteja sekä Suomen bassomusiikkiskenen kirkkaimpia kärkinimiä kuten Milla Lehto ja DJ Hapan Korppu. Genelec-lavalla esiintyi myös tuottajakilpailun voittaja Midnight Purple.

Weekend Festival on ollut yli 1000 ihmisen yhteisponnistus.

”Meille on sydämen asia tuoda tanssimusiikista nauttivat ihmiset yhteen nauttimaan musiikista, fiiliksestä ja Suomen kesästä. On upeaa nähdä porukan fiilis ja mitä tämä musiikki saa heissä aikaan. Tuotanto- ja kenttätiimi sekä viranomaiset ja yhteistyötahomme ansaitsevat hienosta työstä ison kiitoksen”, kiittelee Weekend Festivalin markkinointijohtaja Atro Anttila.



Festivaalissa esiintyvät lauantaina mm. Alesso, Timmy Trumpet, R3HAB sekä Jaxomy. Festivaalin lauantaipäivälle on jäljellä yksittäisiä lippuja.