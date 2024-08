Henri Hietala Iuotsaamaan Innovation Homen kasvua

Henri Hietala on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (Helsingin kauppakorkeakoulu). Lisäksi hän on tohtorikoulutettava Aalto Yliopiston Tuotantotalouden laitoksella. Henrillä on pitkä kokemus strategia- ja kasvujohtamistehtävistä eri kokoisissa yrityksissä ja usealta eri toimialalta. Viimeisimpänä hän on toiminut liiketoimintajohtajana Hasan konserniin kuuluvalla Frankly Partnersilla.

Innovation Homen kasvustrategia vastaa hybridityöskentelyn myötä muuttuneeseen toimistomarkkinatilanteeseen. Innovation Home tarjoaa erikokoisille yrityksille houkuttelevia, ja joustavia toimistotiloja unohtamatta palvelua ja yhteisöllisyyttä. Henri Hietala on kokenut B2B-johtaja, jolla on kyky yhdistää niin analyyttinen ajattelu kuin ihmiskeskeisyys, mitkä luovat erinomaiset edellytykset Innovation Homen palveluiden kehittämiselle.

Innovation Homen hallituksen puheenjohtaja Tuomas Helle kommentoi toimitusjohtajan valintaa tyytyväisenä: ”Henri tuo mukanaan lisää numero-osaamista ja erittäin ihmismyötäisen johtamistavan. Hän ymmärtää, että kaikki lähtee hyvinvoivista työntekijöistä ja asiakkaista. Henrillä on kyvykkyyttä johtaa hallitusti voimakkaampi kasvuloikka alalla ja kehittää organisaation osaamista tavoitteiden saavuttamiseksi.”

“Liityn kiitollisin ja nöyrin mielin Innovation Homen ammattilaisten joukkoon. Työskentelykulttuuri ja sen myötä myös toimistopalvelumarkkina on elänyt suurta muutosta viime vuodet, ja me Innovation Homella haluamme vastata tähän tarjoamalla markkinan toimivammat ratkaisut asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin. Haluan kiittää Innovation Homen hallitusta luottamuksesta ja olen erittäin innostunut siitä, että pääsemme yhdessä koko tiimin kanssa rakentamaan yhtiön seuraavaa kasvuvaihetta nykyisen vahvan perustan päälle.”, sanoo uusi toimitusjohtaja Henri Hietala.

Vt. toimitusjohtajan tehtävää hoitanut Tommi Aaltonen jatkaa yrityksen operatiivisena johtajana. Tommi toimii tiiviissä yhteistyössä uuden toimitusjohtajan kanssa. Henri Hietala tuo uutena toimitusjohtajana yritykseen tarvittavaa lisäosaamista ja -resurssia, mikä mahdollistaa yrityksen kasvattamisen seuraavalle tasolle operatiivisen nykytoiminnan kehittämisen ohella.

Lokakuun alussa laajeneva Innovation Home Tampere ja Helsingin keskustaan tulossa oleva uusi toimipiste ovat seuraavia konkreettisia kasvuaskelia osana Innovation Homen kasvustrategiaa. Kampin toimipisteen tavoin, ne jatkavat ja laajentavat Innovation Homen nykyaikaisiin tarpeisiin soveltuvien isompien toimistokokonaisuuksien tarjoomaa.