SENSAI ABSOLUTE SILK MICRO ESSENCE-IN-LOTION

ABSOLUTE SILK kantaa kaksoiskosteutuksen perintöä

SENSAIn sydämessä on kaksoispuhdistava- ja kosteuttava ihonhoitorituaali Saho, joka on saanut inspiraationsa japanilaisen teeseremonian etiketistä. Kauneusseremoniamainen ihonhoitorituaali on suunniteltu noudatettavaksi joka päivä samalla tavalla.

ABSOLUTE SILK -linja ilmentää puhtainta Koishimaru Silkkiä, joka kietoo ihon silkin hienoimpaan miellyttävyyteen. Yksi arvokas tippa aloittaa polun kohti SENSAIn tavoittelemaa SILK SKIN -ihoa.

MICRO ESSENCE-IN-LOTION: yksi pisara aloittaa silkkisen elämyksellisyyden

ABSOLUTE SILK MICRO ESSENCE-IN-LOTION-hoitovedellä halutaan tarjota elämyksellinen anti-ageing-ihonhoidon kokemus, joka välittää iholle Koishimaru Silkin hienoimman hohteen nestemäisessä muodossa.

Levittäessä hoitovettä iho täyttyy välittömästi runsaalla kosteudella ja on valmisteltu vastaanottamaan tehostetusti seuraavat ihonhoitorituaalin vaiheet.

7,9 biljoonaa nestemäistä öljypartikkelia*

Kyseessä on ensimmäinen SENSAI-tuote, jonka yksi pisara sisältää noin 7,9 biljoonaa mikronisoitua öljypartikkelia. Jokainen pisara kantaa kaikista hellävaraisimmat osat ravitsevista öljyistä.

Hoitovesi leviää iholle nopeasti ja hajautuu tasaisesti kauttaaltaan ihon pinnalle asteittain imeytyen. Öljypartikkelit kulkeutuvat syvälle ihoon, jonka ansiosta iho pehmittyy ja ikääntymiseen liittyvät kauneushuolet silottuvat. Samalla iholta heijastuu eteerisen kaunis valo.

SENSAI kutsuu mikronoiduista öljypartikkeleista muodostuvaa kokonaisuutta Micro Lipo Carrier -nimellä. Yksi pisara hoitovettä pitää sisällään keskimäärin kymmenenkertaisen määrän öljyjä verrattuna SENSAIn aiemmin hyödyntämään tekniikkaan.

*Yksi pisara on noin 0,1 ml

Nestemäisen silkin miellyttävyys

Hoitovesi tarjoaa silkin aistilliset ominaisuudet nestemäisessä muodossa. Öljyjen runsaus yhdistettynä vesimäiseen raikkauteen mahdollistaa Koishimaru Silkin ravitsevuuden ja tehon osana jokaista pisaraa.

Käytetään sopiva määrä kasvojen pesun jälkeen aamuisin ja iltaisin koko kasvoille.

Korkealaatuinen SENSAI-tiede

Koishimaru Silk Advanced

Ikääntymisen merkkejä ehkäisevä yhdiste on kehitetty aktivoimaan hyaluronihapon ja kollageenin tuotantoa ihossa. Vaikutus kiihdyttää keramidien tuotantoa ihossa, mikä parantaa ihon luontaisia suojatoimintoja kohti tervettä sarveissolukerrosta. Yhdisteelle ominaista on estää glykaation* muodostumista ihossa, mikä vähentää ihon sameutta.**

*Advanced Glycation End-Products

** In vitro testattu

Kohti kestävää kehitystä

-Angelika Keiskein lehti/varsiuute on hankittu kierrätysorientoituneilta tiloilta

-Pullon valmistuksessa on hyödynnetty 10 prosenttia kierrätyslasia

-Ulkokartonki on valmistettu FSC-sertifioidusta materiaalista, joka sisältää vähintään 51 prosenttia puutonta kuitumateriaalia bagassia

Hinta

SENSAI ABSOLUTE SILK MICRO ESSENCE-IN-LOTION, 125 ml, 157,00 EUR

Saatavilla

Uutuustuote on saatavilla syyskuun 2024 alussa Stockmann- ja Sokos-tavarataloista, stockmann.com- ja sokos.fi-verkkokaupoista ja Sokos Emotion -myymälöistä.

Kuvat

https://www.bernerbrandbank.fi/l/J7GR7wPsSbVS