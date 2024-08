Viisi pientalotonttia hakuun Vanhasta satamasta – tonteilla voidaan yhdistää asuminen ja yritystoiminta

Tontit eivät ole olleet aiemmin haettavissa. Tonteilla on valmis infra ja rakennusoikeutta yhteensä 500 kerrosalaneliömetriä per tontti. Tästä 250 k-m² on varattu asumistarkoitukseen ja 250 k-m² liiketiloille.

– Tarkoituksena on, että tonteilla voidaan yhdistää sekä asuminen, että jonkinlainen yritystoiminta. Muita vastaavia tontteja ei ole tarjolla, joten uskomme että näille on kysyntää, maankäyttöinsinööri Harri Flén sanoo.

Tontin voi joko vuokrata tai ostaa. Tonttien luovutuksessa ei sovelleta tavanomaista menettelytapaa, eikä valinnassa oteta huomioon esimerkiksi perheen kokoa.

– Tontit jaetaan hakijoiden toiveiden ja kiinteistötoimen arvioinnin perusteella. Hakijan on esitettävä uskottava suunnitelma siitä, miten rakennusoikeudesta käytettäisiin vähintään 50 prosenttia niin asumisen, kuin liiketilojen osalta, Flén kertoo.

Tonttien haku tapahtuu sähköisesti eTontti-palvelun kautta 22.9.2024 mennessä. eTontti-palvelussa voi tutustua myös tonttikohtaisiin karttoihin sekä tarkastaa tonttia koskevat maaperätiedot.

Haettavat tontit on merkitty maastoon kylteillä. Lisätietoa ja tarkemmat ohjeet tontin hakijoille löytyvät Vaasan kaupungin verkkosivuilta.