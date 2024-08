Calefan AmbiHeat-lämpöpumppuratkaisulla 90-asteista kaukolämpöä Lounavoiman 2 kilometrin syvälämpökaivoista

Favoritilla satsataan energiatehokkuuteen ja työolosuhteisiin 8.12.2022 08:48:22 EET | Tiedote

Lämpöpumppujärjestelmä hyödyntää muovituotannon ylijäämälämmöt Favorit Tuotteen kiinteistöjen lämmityksessä sekä kasvualustojen kuivausprosessissa Järjestelmä jäähdyttää tuotantotilat noin 20-asteisiksi ympäri vuoden Tuotannollisena etuna on nopeampi tuotantosykli sekä tehostusta tasalaatuisuuteen, kun tavoitelämpötiloissa pysytään ympäri vuoden Järjestelmän myötä tehtaan ostoenergiantarve ja ympäristöjalanjälki ovat pienentyneet pysyvästi Ulkolämpötilamittari näyttää kesäkuumalla 35 astetta auringon paahtaessa taivaan täydeltä. Etenkin tällaisina päivinä muovitehtailla painiskellaan tuotantotiloissa korkealle nousevien sisälämpötilojen kanssa. Ongelma on ollut tuttu myös Biolan-kompostoreistaan tunnetun Favorit Tuotteen tehtaalla Eurassa. Rotaatiovalu-uunien sisällä lämpötila on parhaimmillaan 250 astetta. Hyvästä eristyksestä huolimatta osa tuosta lämmöstä hohkaa väkisinkin ulos tuotantotilaan. Tästä syystä johtuen monella muovitehtaalla työskennellään myös talvisaikaan hellekeleihin