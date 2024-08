Axel Health on ostanut Unitary Healthcaren

Suomalainen terveydenhuollon IT-palveluiden tarjoaja Axel Health on ostanut kotimaisen potilassiirtoratkaisuihin erikoistuneen Unitary Healthcaren. 12.7.2024 toteutunut yrityskauppa parantaa Axel Healthin vahvaa osaamista terveydenhuollon potilasvirtojen optimoinnissa.

Axel Health on jo pitkään hallinnut potilasvirran hallintajärjestelmien markkinoita Suomessa, ja yritys tavoittelee jatkuvaa kasvua sekä omien toimiensa että strategisten yritysostojen kautta Pohjoismaissa. Unitary Healthcaren osto tukee tätä visiota erinomaisesti, sillä Unitary Healthcare on johtava potilassiirtojärjestelmien toimittaja Suomessa. Unitaryn kehittämä Uoma-järjestelmä on vakiinnuttanut asemansa hyvinvointialueilla. Järjestelmän avulla potilassiirrot hoituvat entistä tehokkaammin, terveydenhuollon ammattilaiset kommunikoivat keskenään sujuvammin ja siirroissa tapahtuu vähemmän virheitä. Uoman lisääminen tuoteportfolioon täydentää Axel Healthin tarjoamia potilasvirran hallinnan ratkaisuja ja laajentaa palveluvalikoimaa entisestään.

Unitary Healthcare sai alkunsa, kun lääkäreinä toimineet perustajat havahtuivat potilassiirtojen järjestämisen tehottomuuteen. Tuolloin siirrot järjestettiin soittelemalla puhelimella vastaanottaviin yksiköihin ja tiedustelemalla vapaita osastopaikkoja. Tämä aiheutti valtavan määrän keskeytyksiä hoitajien työhön, ja usein potilaat odottelivat pitkään lähettävissä yksiköissä ennen kuin pääsivät siirtymään osastoille.

Kahdeksan toimintavuotensa aikana Uoma on otettu käyttöön kymmenellä hyvinvointialueella, ja "uomaamisesta" on tullut synonyymi potilassiirroille. Uoman käyttäjätyytyväisyys on huippuluokkaa, mikä ei ole itsestäänselvyys terveydenhuollon tietojärjestelmälle.

Axel Healthin toimitusjohtaja Ilari Laaksonen kommentoi kauppaa innostuneena: “Unitaryn saavutukset kotimarkkinoilla ovat olleet vaikuttavia, ja Uoman kasvupotentiaali Suomessa sekä mahdollisuudet laajentaa yhdessä toimintaamme muihin Pohjoismaihin ovat merkittävät. Unitaryn ratkaisut täydentävät loistavasti omaa tuotevalikoimaamme ja vahvistavat asemaamme johtavana potilasvirtojen hallintaratkaisujen toimittajana.”

Unitary Healthcaren toimitusjohtaja Taavi Saviauk näkee yhdistymisessä uusia mahdollisuuksia: “Axel Healthin tiimiin liittyminen on meille luonnollinen askel kohti seuraavaa kasvun vaihetta. Heidän vahva markkina-asemansa ja tuotevalikoimansa sopivat erinomaisesti suunnitelmiimme. Yhdessä voimme edelleen parantaa terveydenhuollon tehokkuutta ja sitä kautta potilaiden hoitoa, niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.”