Koodikoulun toinen opiskelijahaku käynnistyi – ennätysmäärä hakijoita jo alkuvaiheessa

"On ollut huippua huomata, että sana on kiirinyt ja moni on maininnut kuulleensa koulustamme kavereidensa kautta. Toisen haun aloitus on ollut vauhdikas, ja hakijamäärä on jo tässä vaiheessa moninkertainen verrattuna ensimmäiseen opiskelijahakuun. Hakijajoukon monimuotoisuus on jälleen kerran erityisen huomattavaa. Tällä hetkellä hakijoita on 38 eri kansallisuudesta," koodikoulun johtaja Laura Nykänen kertoo.

Uusi verkkotapahtuma osana hakuprosessia

Koodikoulun hakuprosessi koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäinen vaihe on verkkosivujen kautta suoritettava nettitesti, joka on avoinna ympäri vuorokauden. Testin läpäisseet hakijat voivat ilmoittautua kolmiviikkoiselle valintakoejaksolle eli sprintille. Sprintin kaksi ensimmäistä viikkoa järjestetään Kuopiossa, ja kolmas viikko suoritetaan etänä.

Syys-lokakuussa järjestettävissä sprinteissä on rajallinen määrä paikkoja, ja haku sulkeutuu paikkojen täyttyessä. Mahdollisia peruutuspaikkoja voidaan avata myöhemmin.

Uutena osana hakuprosessia on tullut Online check-in -verkkotapahtuma, johon hakijoiden on osallistuttava ennen sprinttiä. Tapahtumassa hakijat saavat kattavan käsityksen kolmiviikkoisen valintakoejakson toiminnasta ja odotuksista.

"Viimeksi monet hakijat yllättyivät siitä, että sprinteillä ensimmäiset kaksi viikkoa on oltava paikan päällä Kuopiossa, vaikka opinnot voi suorittaa myöhemmin etänä," Nykänen taustoittaa.

Ensimmäinen opiskelijaryhmä etenee hyvää vauhtia

Koodikoulun ensimmäinen opiskelijaryhmä aloitti opinnot maaliskuun lopussa. Ryhmään valikoitui 150 opiskelijaa, joista monet ovat alanvaihtajia. Yksi heistä on aiemmin restonomiksi kouluttautunut Salla Ripatti. Hän haki opiskelemaan kood/Sisuun, koska edellisen alan työtehtävät eivät enää tarjonneet riittävästi kehittymismahdollisuuksia.

”Elintarviketehtaassa ja kaupassa työskennellessä oli tunne, että tehtävät eivät tarjonneet tarpeeksi haasteita. Koin, että taitoni menevät hukkaan,” Ripatti kuvailee.

”Koulun konsepti oli minulle entuudestaan tuttu, ja lopulliseksi valintakriteeriksi kood/Sisussa osoittautui sijainti. Alanvaihtajana hakupäätöstä helpotti myös se, että pystyin hakemaan koulutukseen ilman aiempaa kokemusta ohjelmistokehityksestä,” hän kertoo.

Myös Lotta Poutiainen, joka työskenteli aiemmin koru- ja jalometallimuotoilijana, koki ohjelman sopivaksi valinnaksi. Poutiainen arvosti erityisesti koulutuksen kompaktia kestoa.

”Olin jo pitkään harkinnut alanvaihtoa. Ajatus siitä, että pitäisi kouluttautua taas esimerkiksi neljä vuotta uudelle alalle nosti kuitenkin kynnystä lopullisen päätöksen tekoon. Viimeisen vuoden aikana ohjelmointi tuli oman tuttavapiirin kautta tutummaksi ja aloin kiinnostua alan koulutusvaihtoehdoista. Pidin siitä, että tässä ohjelmassa opinnot eivät ole paikka- tai aikasidonnaisia. Koen myös ohjelmointialan työtarjonnan edellistä alaa monipuolisempana,” Poutiainen kertoo.

Kood/Sisun koulutusohjelma perustuu virolaisen koodikoulun kood/Jõhvin konseptiin. Kaksivuotisen koulutusohjelman oppiminen tapahtuu verkkoalustalla, joka mahdollistaa opinnot täysin etänä, paikan päällä tai hybridinä. Kouluun voi hakea kood/Sisun verkkosivuilla osoitteessa koodsisu.fi

kood/Sisu on vuonna 2023 Kuopioon perustettu koodikoulu, jossa opiskellaan intensiivisesti, tiiviissä yritysyhteistyössä, kansainvälisessä ympäristössä ja monipuolisissa tiimeissä. Kood/Sisu erottuu perinteisistä oppilaitoksista siinä, että opintoja tehdään verkkoalustalla, jossa opiskelijat ratkaisevat itsenäisesti ja yhdessä käytännönläheisiä projektitehtäviä. Opiskelu tapahtuu itseohjautuvasti, sillä koulussa ei ole oppitunteja, opettajia tai luokkahuoneita. Koodikoulun opetuskieli on englanti. Opiskelu koodikoulussa on maksutonta. Opinnot voi suorittaa etänä, paikan päällä Kuopiossa tai hybridinä. Koodikoulun perustajajäseniin kuuluvat Istekki, Normet, Novapolis, Kuopion alueen kauppakamari, Osuma Henkilöstöpalvelut, OP Ryhmä, Ponsse sekä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä. Etelä-Savon ELY-keskus rahoittaa Koodi/Sisu – koodikoulu Pohjois-Savoon -hanketta Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+).