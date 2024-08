Valkeakosken Talonäyttely 2024 oli menestys

Kymmenen ainutlaatuista kotia avasivat ovensa sekä piha-alueensa tarjoten tehoneliöiden rakentamisen ja asumisen inspiraatiota. Valkeakosken Talonäyttely nosti keskiöön edullisen, ekologisen ja toiminnallisen rakentamisen ja asumisen.

– Tapahtuma oli oikein onnistunut. Olemme todella otettuja kävijöiltä ja kumppaneilta saamastamme palautteesta. Kohteita kehuttiin inspiroiviksi, ja kävijöiden mielestä kohteita oli sopivasti ja ne jaksoi kiertää hyvin keskittyen. Valkeakoski innostaa selkeästi monen eri elämänvaiheen rakentajia ja asujia, mistä kertoo tonttien tapahtuman aikana herättänyt kiinnostus, kiittelee Talonäyttelyn projektipäällikkö Siiri Meriluoto.

Näyttelyssä mukana olleet rakennusliikkeet tekivät näyttelyn aikana lukuisia talokauppoja ja saivat runsaasti asiakaskontakteja. Kaupunki sai tonttikyselyjä uusille asuinalueille sekä suuren määrän potentiaalisia muuttajia tutustumaan kaupunkiin.

– Kaupunki saavutti kiitettävästi näyttelylle asetetut tavoitteet. Kaupunki sai mainetta ja tunnettuutta sekä ennen kaikkea uusia asuinalueita markkinoiduksi ja myydyksi. Talonäyttelyn konsepti osoitti jälleen toimivuutensa. Tapahtuman nettokustannukset ovat vain joitain kymmeniä tuhansia, mutta sen vaikuttavuus on suuri. Yhteistyöhön, joustavuuteen ja edullisuuteen perustuva konsepti on herättänyt mielenkiintoa useissa muissa kaupungeissa, sanoo Valkeakosken kaupungin markkinointipäällikkö Petri Ahonen.

Kävijätutkimus vahvistaa näyttelykonseptin toimivuuden

Rakennustutkimus RTS Oy:n tekemässä kävijätutkimuksessa Talonäyttelyn parhaiksi kohteiksi äänestettiin Helmitalojen Villa Anna ja Kiiruna Talojen Hirsi-Kuusiluoto. Mieleenpainuvimmaksi kohteeksi kävijät äänestivät arkkitehti Juuso Horellin suunnitteleman Valkoisen Talon.

– Valkeakosken Talonäyttelyn kävijäprofiili oli erinomainen. Peräti yli puolet kävijöistä ilmoitti olevansa liikkeellä tositarkoituksella eli aikeissa rakentaa tai hankkia asuntoa. Siinä on selkeä ero valtakunnallisiin asuntomessuihin, joiden kävijöistä vain kymmenen prosenttia on aikeissa rakentaa. Kaikki vastaajat olivat joko erittäin tai melko tyytyväisiä tapahtumaan, mikä on erittäin harvinaista, kertoo Rakennustutkimus RTS Oy:n toimitusjohtaja Aarne Jussila.

Valkeakosken Talonäyttelyn kohteet saivat kiitosta muun muassa kohtuullisista budjeteistaan ja samaistuttavuudestaan.

– Talonäyttelyt ovat loistava paikka haaveiluun ja oman taloprojektin suunniteluun. Valkeakosken Talonäyttelyssä oli esillä juuri sellaisia kompakteja ja energiatehokkaita taloja, joita suomalaiset haluavat ja rakentavat. Kymmenen talon näyttelyn järjestäminen tässä suhdanteessa on kaupungilta aivan erinomainen suoritus, sanoo Pientaloteollisuus PTT ry:n johtaja Kimmo Rautiainen.

Tapahtuman yhteydessä huutokaupataan yksi erinomainen Juusonniityn, 520 m2 kokoinen tontti, jolla on rakennusoikeutta 220 m2. Talonäyttelyn päättymispäivänä korkein tarjous oli 4 500 euroa. Huutokauppa on avoinna Huutokauppa.com-sivustolla 7.8.2024 asti. Juusonniityllä on vielä joitakin tontteja vapaana. Talonäyttely-alueen viereen rakentuvan Juusonpuiston 54 tonttia tulevat haettavaksi 19.9.–1.10.2024. Näyttelyalueen rakentamisen ohjaukseen ei ole lainkaan rakennustapaohjeita, vaan talojen sijoittelusta, rakenteesta ja ulkoasusta on sovittu yhdessä rakennustarkastajan kanssa työpajoissa. Valkeakoskella rakennusluvan työpajamenettely on erittäin yleinen toimintatapa.