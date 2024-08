Kutsu Canatun pääomamarkkinapäivään 20.8.2024

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA. LISÄTIETOJA ON ESITETTY ALLA KOHDASSA ”TÄRKEÄ HUOMAUTUS”.

Lifeline SPAC I kutsuu sijoittajat, analyytikot ja median edustajat Canatun pääomamarkkinapäivään, joka järjestetään tiistaina 20.8.2024 kello 9.00 alkaen Canatun toimitiloissa osoitteessa Tiilenlyöjänkuja 9 A, 01720 Vantaa.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Lifeline SPAC I ja Canatun osakkeenomistajat allekirjoittivat 5.7.2024 osakevaihtosopimuksen, jolla Lifeline SPAC I hankkii kaikki Canatun osakkeet ja optio-oikeudet yhdistyneen yhtiön muodostamiseksi.

Lifeline SPAC I kertoo Canatun pääomamarkkinapäivässä yhdistymisestä Canatun kanssa, Canatun liiketoiminnasta, taloudellisista tiedoista, strategiasta, tulevaisuudennäkymistä ja taloudellisista tavoitteista.

Tilaisuuteen voivat osallistua paikan päällä institutionaaliset sijoittajat, analyytikot ja median edustajat. Tilaisuuden jälkeen osallistujilla on myös mahdollisuus tutustua Canatun tuotantotiloihin. Lifeline SPAC I pyytää paikan päälle tulevia osallistujia ilmoittautumaan tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse (ir@lifeline-spac1.com) 15.8.2024 mennessä.

Tilaisuudesta on myös suora webcast-lähetys, jonka seuraajaksi voi rekisteröityä osoitteessa https://canatu.videosync.fi/canatu-cmd-2024.

Tilaisuuden lopuksi osallistujat ja webcast-lähetystä seuraavat voivat esittää kysymyksiä Lifeline SPAC I:n ja Canatun edustajille.Tilaisuus on englanninkielinen.

Esitysmateriaali ja tallenne webcast-lähetyksestä ovat nähtävillä tilaisuuden jälkeen Lifeline SPAC I:n verkkosivuilla osoitteessa https://www.lifeline-spac1.com/fi/lifeline-spac-in-ja-canatun-yhdistyminen/.

Lisätietoja antaa:

Tuomo Vähäpassi, toimitusjohtaja, Lifeline SPAC I Oyj

tuomo.vahapassi@lifeline-spac1.com

040 736 0676

Canatu lyhyesti

Canatu kehittää edistyneitä hiilinanoputkipohjaisia materiaaleja ja hiilinanoputkireaktoreita eri toimialoja uudistaviin tuotteisiin. Canatun hiilinanoputki- eli CNT-teknologian kehitystyössä on luotu edistyksellinen Dry DepositionTM kuivapinnoitusprosessi, jonka avulla Canatun hiilinanoputkiteknologialle pyritään varmistamaan edistyneiden teknisten ratkaisujen vaatima monipuolisuus ja luotettavuus. Canatu uudistaa merkittävästi tuotetarjontaa nanohiilen avulla yhteistyössä alan johtavien yritysten kanssa. Canatun painopiste on puolijohde- ja autoteollisuudessa sekä diagnostiikka-alassa, ja sen portfolio kattaa muun muassa EUV-litografiaan käytettävät hiilinanoputkimembraanit ja ADAS-järjestelmien kalvolämmittimet.

Lifeline SPAC I lyhyesti

Lifeline SPAC I Oyj on suomalainen yritysostoja varten perustettu SPAC-yhtiö. Keräsimme pääomaa listautumisannilla ja listauduimme Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentille. Tarkoituksenamme on toteuttaa yritysosto 36 kuukauden kuluessa listautumisesta. Tarjoamme mahdollisuuden sijoittaa kohteeseen, johon yksityissijoittajilla tai monilla institutionaalisilla sijoittajilla ei muuten olisi mahdollisuuksia sijoittaa, sillä tällaisia sijoituksia tekevät tyypillisesti myöhemmän vaiheen pääomasijoitusrahastot. Tavoitteenamme on aikaansaada tuottoa osakkeenomistajille ja kasvattaa kohdeyhtiön arvoa tukemalla sen kasvua ja kehitystä myös yhdistymisen jälkeen. Strategisena tavoitteenamme on ensisijaisesti tunnistaa pohjoismainen korkean kasvupotentiaalin omaava listaamaton teknologiapainotteinen kohdeyhtiö ja yhdistyä sen kanssa.

