Opetusalan työolobarometri: Hyvä esihenkilötyö auttaa jaksamaan ja vähentää sairauspoissaoloja

Julkisessa keskustelussa korostuvat usein koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten kriisit. Moni asia on kuitenkin hyvin, kertoo tänään julkaistun opetusalan työolobarometri.

– Opettajan työ on edelleen maailman paras ammatti. Ammatti on yhteiskunnassa arvostettu ja opettajaksi päästään eikä jouduta. Vaikka oppilaitosten arkea käsitellään mediassa usein uhkien ja kriisien kautta, tilastoissa ei mitään äkillistä huononemista näy, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto kertoo.

Työssä viihtymistä ja jaksamista tukee erityisesti hyvä esihenkilötyö.

– Opetuksen järjestäjien kannattaa jo kustannussyistä tukea esihenkilötyötä. Hyvä esihenkilötyö nostaa työssä viihtyvyyttä ja vähentää sairaslomapäiviä, mikä tekee arjesta ennakoitavaa ja vähentää opetuksen järjestäjän kustannuksia. Olennaista on se, että johtamisen resurssit ovat kunnossa. Jos yhdellä esihenkilöllä on johdettavanaan sata alaista, on selvää, että kunnolliseen esihenkilötyöhön ei jää aikaa, Murto sanoo.

Valtaosa kokee työn imua, naisten ja miesten välillä on eroja

Kaksi kolmesta opettajasta kokee työn imua ja iloa. Töitä opettajat tekevät keskimäärin 40,5 tuntia ja esihenkilöt 42,9 tuntia.

Työolobarometrin tuloksissa on kuitenkin joitain eroja sukupuolten välillä. Naiset kokevat töiden jakautuvan epätasaisemmin kuin miehet. Lisäksi naiset kokevat, että he voivat vaikuttaa miehiä vähemmän omiin töihinsä.

– Huolestuttavaa on myös, että vastaajat kokevat työyhteisöjen yhteisöllisyyden tunteen vähentyneen, OAJ:n lakiasiainjohtaja Ulla Walli sanoo.

Työtyytyväisyys on heikentynyt ammatillisten opettajien keskuudessa

Sukupuolten lisäksi eroja näkyy paikoin eri koulutusasteiden välillä. Ammatillisella toisella asteella ja ammattikorkeakouluissa työskentelevien tulokset ovat huonontuneet kautta linjan.

– Lähes kaikki indikaattorit osoittavat heikentynyttä työtyytyväisyyttä ja -viihtyvyyttä ammatillisessa koulutuksessa. Takana on jo monia ammatilliseen koulutukseen kohdistuneita leikkauksia, ja nykyhallitus aikoo jatkaa leikkausten tiellä. Ammattikorkeakouluissa työt veivät mittausviikolla keskimäärin hurjat 46 tuntia. Jos tilanne on jo nyt menossa huonompaan suuntaan, niin olisiko aika ottaa aikalisä ja varmistaa, että Suomessa on myös jatkossa laadukasta ammatillista koulutusta ja sen tuomaa osaamista? Walli kysyy.

