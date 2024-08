Suomi joutuu sotaan Helena Immosen yli 100 000 kappaletta myyneen Operaatio Kettu -trillerisarjan päätösosassa.

Venäjä on ottanut arktisen alueen hallintaansa, ja siitä voimaantuneena päättää ratkaista asemasodaksi jäätyneen Ukrainan tilanteen lopullisesti. Sotilaallinen kriisi uhkaa laajeta koko Eurooppaan. Tapahtumaketju eskaloituu taisteluiksi Suomen maaperällä.

Helena Immonen toteaa kirjansa jälkisanoissa: ”Näille kirjoille on tilausta tästä ajasta huolimatta, tai ehkä juuri sen vuoksi. Monet lukijat ovat kertoneet, että he ymmärtävät sotaan ja maanpuolustukseen liittyviä asioita paremmin kirjojeni kautta. Osa on pohtinut omaa tai läheisen ihmisen reserviläisen roolia aivan uudella tavalla. Tämä on minusta hyvä; näinä aikoina tarvitaan tietoa ja ymmärrystä.”

Operaatio Kettu -sarjan kolmea ensimmäistä osaa on myyty yhteensä jo yli 100 000 kappaletta. Operaatio Tulikettu on sarjan neljäs ja viimeinen osa. Aiemmat osat ovat Operaatio Punainen kettu, Operaatio Aavikkokettu ja Operaatio Napakettu. Trillerit kertovat suurvaltojen valtakamppailuista, joihin Suomikin vedetään mukaan. Sotilasoperaatioiden keskelle joutuvat siviilit, reserviläiset, tunnetut poliitikot ja ammattisotilaat.

Helena Immonen (s. 1986) on turvallisuuspolitiikkaan perehtynyt journalismin ja viestinnän ammattilainen, sissiradisti ja reserviupseeri.

Helena Immonen: Operaatio Tulikettu (Docendo 2024), sidottu, 514 sivua.