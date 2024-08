Matti Kangaskosken uutuusromaani Kosmos ja kuolema syväluotaa tietoisuuden ja todellisuuden kysymyksiä tulevaisuuden Helsingissä

Palkittu kirjailija Matti Kangaskoski tarkastelee uutuusromaanissaan Kosmos ja kuolema tieteen vaikeimpia ja kiistellyimpiä kysymyksiä todellisuuden luonteesta. Mistä materiaalista maailmankaikkeus koostuu? Miten on mahdollista, että fysiikan lakien alaisuudessa on syntynyt jotakin sellaista kuin mieli ja tietoisuus? Entä jos universumin rakennusaine onkin nimenomaan suuri tietoisuus, joka yhdistää meidät kaikki toisiimme?

"Usein käytetyn metaforan mukaan luonto on kuin suuri koneisto, ihmisen aivot monimutkainen tietokone ja ajattelumme laskelmointia. Kirjani haastaa tämän maailmankuvan ja ihmiskäsityksen", Kangaskoski sanoo.

Maanantaina 12.8. ilmestyvä romaani Kosmos ja kuolema on Kangaskosken viides teos. Kirjan tapahtumat sijoittuvat lähitulevaisuuden Helsinkiin, jonka asukkaat elävät kytkettyinä Sykkeeksi nimettyyn tietoverkkoon, keinotodellisuuteen, joka rikastaa ja kyllästää todellisuutta.

Pieni joukko ihmisiä on valinnut elää pimeässä, Sykkeen tuolla puolen, rikollisesti irti verkosta. Sairas tutkija Martta, androidien kouluttaja Miriam ja tietoverkon kiistaton kuningas, Elon Muskia, Jeff Besosia ja Bonoa muistuttava Sigma Believer kietoutuvat omilla tavoillaan jahtaamaan pimeää – kukin omista syistään.

Kosmos ja kuolema ei ole scifiromaani, enemmänkin filosofinen jännityskertomus ja raportti romahtamaisillaan olevasta systeemistä.

Kirjan teemat ovat polttavan ajankohtaisia. Teknologia, tekoäly ja tietoverkot kehittyvät valtavin harppauksin. Kun koneista tulee yhä kyvykkäämpiä, nousevat pinnalle kysymykset tietoisuuden luonteesta ja merkityksestä sekä ihmisten ja androidien eroista.

Kirja nostaa esiin myös ajankohtaisia kuoleman ja sodan teemoja.

"Ukrainan sota koskettaa minua läheisesti, sillä puolisoni on ukrainalainen. Se ja muut viime aikojen katastrofit ovat vahvistaneet romahtamisen fiilistä, joka minulla on ollut jo useamman vuoden ajan. Romahtamisen tunnelma on läsnä myös kirjassa", Kangaskoski kertoo.

Perinteistä draaman kaarta kaihtava romaani jakautuu viiteen osaan ja paljastaa korttinsa vähä vähältä. Kaikki ei todellakaan ole sitä, miltä aluksi näyttää.

Kosmos ja kuolema on runsaudensarvi, joka yllättää, hämmentää ja jää mieleen pyörimään.

Matti Kangaskoski (s. 1983) on kirjailija ja tutkija, joka on julkaissut sekä runoja että romaaneja. Hän on ollut ehdolla muun muassa Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon ja Mahdollisen Kirjallisuuden Seuran palkinnon saajaksi. Hänen runokokoelmansa Johdatus pimeään (2020) voitti Tanssiva karhu -palkinnon.

Kosmos ja kuolema on arvosteluvapaa maanantaina 12.8.

Lisätiedot, arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: silja.massa@teos.fi