Vauhdikasta katusirkusta Espoossa

Ensimmäistä kertaa järjestettävän katusirkusviikonlopun aikana Espoon kaduilla on yhteensä viisi eri esitystä.

CircusSimonin ”We are the Champions” on sekoitus korkeatasoisia koreografioituja sirkustaitonumeroita, jalkapallojongleerausta, sopivan osallistavia yleisön lämmittelyitä ja tanssiliikkeitä. Katso esityksen traileri CircusSimonin verkkosivulta.

Company Afterclapin huumoripitoinen, urheilullinen Red Hot Condition nähdään 80-luvun kirkkaissa väreissä. Katso Red Hot Conditionin traileri YouTubesta.

Hurja Spinsane-kuolemanpyöräesitys saa katsojan haukkomaan henkeään (kuvassa).

Säilättärien Läpi kesäillan valssin -teos kuljettaa katsojan entisajan tanssilavojen maisempiin. Esityksessä kuullaan elävää musiikkia 1950–60-lukujen tunnelmissa sekä nähdään tyylikästä sirkustaidetta, kuten lasipullojen päällä tasapainoilua, jongleerausta ja taidokasta naruhyppelyä. Katso Kesäillan valssin traileri Säilättärien verkkosivulta.

Säilättärien toinen esitys, Pyhän Päärynän legenda on puolestaan keskiaikainen mysteerinäytelmä, jossa seurataan neljän naisen juhlapitoja Pyhän Päärynän juhlan päivänä. Esityksessä nähdään muun muassa nuorallatanssia, veitsenheittoa ja pullojen päällä tasapainoilua. Katso Pyhän päärynän legendan traileri Säilättärien verkkosivuilta.

Tarkoituksena elävöittää loppukesän kulttuuritarjontaa

Katusirkusviikonlopun esityspaikkona toimivat Soittoniekanaukio Sellosalin edustalla Leppävaarassa, Virastopiha Espoon keskuksessa, Lasten kulttuurikeskus Auroran piha Järvenperässä, Espoon Kulttuurikeskuksen Amfi Tapiolassa sekä Solmutori Lippulaivan kauppakeskuksen edustalla Espoonlahdessa.

Katusirkusviikonlopun idea lähti ajatuksesta elävöittää loppukesän kulttuuritarjontaa. Koulujen alun jälkeinen viikonloppu on täydellinen ajankohta ilahduttaa lomalta palaavia kaupunkilaisia. Katusirkusesitykset ovat usein luonteeltaan vauhdikkaita, sillä yleisön jäsenet saattavat päätyä esityksen katsojiksi ohikulkumatkalla tai vaikkapa terassilla istuessaan, kertoo Sellosalin tuotantosuunnittelija Liina Sipilä.

Sirkuksen viehätys on universaalia

Katusirkusviikonlopun esitykset ovat pääosin sanattomia, joten kaikki espoolaiset kielitaustaan katsomatta pystyvät nauttimaan niistä.

Sirkuksen viehätys on universaalia ja viikonlopun aikana nähdään todella erityyppisiä esityksiä! Todellinen sirkusfani pystyy tarkalla aikataulutuksella näkemään kaikki tarjolla olevat esitykset. Itse haluaisin nähdä ainakin Spinsane-kuolemanpyöräesityksen, jonka aikana koetaan varmasti hurjiakin hetkiä. Viikonlopun päätteeksi haluaisin istahtaa Säilättärien seuraan fiilistelemään menneiden aikojen lavatanssitunnelmaa Läpi kesäillan valssin -esityksen myötä, Sipilä lisää.

Katusirkusviikonlopun tavoitteena on tehdä Suomen monipuolista ja kansainvälisestikin korkeatasoista nykysirkusta tunnetuksi. Katusirkus - kuten muutkin katutaiteen muodot - on upeaa matalan kynnyksen kulttuuria. Yhtä sirkusta! -viikonlopun ohjelma on maksutonta ja sopii kaikenikäisille.

Esitysajankohdat löytyvät Yhtä sirkusta! -tapahtuman verkkosivuilta osoitteesta www.espoo.fi/yhtasirkusta