Vaasan kaupunki on valittu European Green Leaf 2026 -kilpailun finalistiksi

– Green Leaf -kisa on oiva tapa nostaa esiin Vaasan edelläkävijyyttä ilmasto- ja energia-asioissa. Olemme Pohjolan energiapääkaupunki ja maailmanluokan energiateknologiaosaamisen lisäksi haluamme nyt nostaa esiin ratkaisuja, joilla luomme terveellisiä ympäristöjä meidän asukkaille. Esimerkiksi kaupungin hulevesiratkaisut ja maailman ympäristöystävällisin matkustaja-alus Aurora Botnia ovat hienoja esimerkkejä kaupungin kunnianhimon tasosta. Vaasa on nyt tunnustettu erinomaiseksi esimerkiksi puolueettoman valitsijaraadin toimesta ja siksi jo finaalipaikka on ehdottomasti voitto!, iloitsee Vaasan kaupungin strategia- ja aluepalvelupäällikkö Suvi Aho.

– Haimme kilpailuun mukaan siitäkin syystä, että kaikki hakijakaupungit saavat arvokasta palautetta riippumattomilta asiantuntijoilta ympäristötoimiemme vaikuttavuudesta verraten muihin eurooppalaisiin kaupunkeihin. Näin saamme tärkeää vertaistukea, miten ympäristönsuojelun tasoa voidaan parantaa tulevaisuudessa, jatkaa energia- ja ilmastoasiantuntija Johanna Punkari.

Alle 100 000 asukkaan kaupunkien finalistit vuoden 2026 European Green Leaf -palkinnon saajiksi ovat Agueda (Portugali), Saint-Quentin (Ranska), Sant Boi de Llobregat (Espanja) ja Vaasa (Suomi). Yli 100 000 asukkaan kaupunkien sarjassa finalisteja ovat Heilbronn (Saksa), Guimarães (Portugali) ja Klagenfurt on Lake Wörthersee (Itävalta).

Voittajalle rahapalkinto ja kansainvälistä näkyvyyttä

Finalistikaupungit esittelevät lokakuussa tuomaristolle ympäristösuunnitelmansa sekä viestintästrategiansa. Kilpailun voittajat julkistetaan tämän vuoden Euroopan vihreässä pääkaupungissa Valenciassa (Espanja) 24. lokakuuta 2024.

European Green Leaf -titteli myönnetään yhdelle tai kahdelle kaupungille. Kullekin Green Leaf -voittajalle myönnetään 200 000 euron rahapalkinto, ja kaupungeissa järjestetään useita kansainvälisiä tapahtumia voittajavuonna.

European Green Leaf ja Green Capital -kilpailut ovat Euroopan laajuisesti erittäin tunnettuja ja arvostettuja. Finalisteihin tullaan kilpailun myötä kiinnittämään erityistä kansainvälistä huomiota, mikä lisää matkailua sekä investointi- ja yhteistyömahdollisuuksia. Palkinnosta on myös pysyviä hyötyjä; kaupungit saavat resursseja asukasyhteistyöhön ja kunnianhimoisiin kaupunkimuutoksiin, mikä parantaa kaupunkiympäristöä ja houkuttelee sijoittajia.

Euroopan Komissio haluaa Green Leaf ja Green Capital -tunnuksien avulla tuoda esiin kaupunkien keskeistä roolia ympäristönsuojelussa. Kaupungeilla on resursseja, joilla voidaan mahdollistaa innovatiivisia, kestäviä toimintatapoja ja pienentää merkittävästi suuren väestönosan ympäristöjalanjälkeä. Lisäksi kaupunkialueet ovat mittakaavansa ja sitoutuneiden kaupunkilaisten ansiosta vaikutusvaltaisia edelläkävijöitä, jotka näyttävät esimerkkiä ympäristöpolitiikassa.

– Green Leaf -finaalipaikka tukee hienosti Vaasan roolia globaalissa ilmastotyössä. Erityisesti energia-ala on vahvassa teknologisessa murroksessa siirryttäessä kohti ympäristövastuullisempia tuotantomuotoja. Vaasalaisen energiasektorin tuotteiden positiiviset ilmastovaikutukset ovat maailmanlaajuisesti merkittäviä ja siitä vaasalaiset saavat olla ylpeitä, toteaa kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

