Roima Intelligence kiihdyttää kansainvälistä kasvuaan Corten Capitalin sijoittaessa yhtiöön

Espoo/Helsinki/Lontoo, 6. elokuuta 2024 – Yli 400 asiakkaan luotettavana kumppanina Roima on johtava toimitusketjujen ja valmistavan teollisuuden ohjelmistoratkaisujen toimittaja. Roima mahdollistaa datalähtöisen johtamisen ja varmistaa asiakkaidensa liiketoiminnan sujuvuuden maailmanlaajuisesti. Cortenin avulla Roima tähtää Pohjoismaiden selkeäksi markkinajohtajaksi ja laajentaa läsnäoloaan Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Intera jatkaa Roiman omistajana Intera Fund IV -rahaston kautta.

Käsite "roima", joka viestii voimasta ja kestävyydestä, tiivistää osuvasti yhtiön tehtävän tarjota ratkaisuja, jotka ohjaavat yritysten toimintaa tehokkaasti maailmanlaajuisessa ja moniulotteisessa liiketoimintaympäristössä. Roima keskittyy koko toimitusketjun saumattomaan integrointiin tilauksesta toimitukseen ja toimii alan suunnannäyttäjänä. Yhtiön ohjelmisto- ja palveluosaaminen mahdollistavat datalähtöisen päätöksenteon ja ennaltaehkäisee toimitusketjun katkokset. Roima palvelee asiakkaitaan maailmalaajuisesti ja tällä hetkellä yhtiö on paikallisesti läsnä Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Intiassa ja Yhdysvalloissa.

"Roiman tiimissä työskentelee 380 huippuammattilaista, jotka tarjoavat asiakkaillemme joustavia, skaalautuvia ja konfiguroitavia ohjelmistoratkaisuja. Tiimimme asiantuntemus yhdistettynä tuotteisiimme on keskeinen osa kyvykkyyttämme tuottaa lisäarvoa asiakkaillemme globaalissa mittakaavassa. Kumppanuus Cortenin kanssa on merkittävä askel matkallamme kohti yhtenäistä SaaS-alustaa ja vauhdittaa strategista kansainvälistystämme. Haluan esittää kiitokseni Interalle erinomaisesta yhteistyöstä yhtiön kehittämisen ja kasvun parissa viimeisten kuuden vuoden aikana. On hienoa, että Intera jatkaa omistajana myös Roiman seuraavassa kehitysvaiheessa", kommentoi Roiman toimitusjohtaja Markus Kalalahti.

"Viimeiset kuusi vuotta yhdessä Markuksen ja Roiman tiimin kanssa ovat olleet inspiroivia. Yritys on kasvanut moninkertaisesti ja muuntautunut suomalaisesta paikallisesta toimijasta aidosti kansainväliseksi yritykseksi, jolla on ensiluokkainen, moderni tuotevalikoima. Haluan kiittää Markusta ja koko Roiman tiimiä omistautuneesta ja määrätietoisesta työstä kansainvälisen kasvuyhtiön rakentamisessa. Olemme erittäin motivoituneita jatkamaan Roiman omistajana Intera Fund IV -rahaston kautta yhteistyössä Cortenin ja johdon kanssa", sanoo Interan osakas Christoffer Zilliacus.

"Olemme innoissamme saadessamme liittyä Markuksen, Roiman johdon sekä Interan rinnalle tukemaan yhtiön seuraavaa kasvuvaihetta. Interan tuella Markus ja hänen tiiminsä ovat luoneet Roimasta johtavan teollisuus- ja toimitusketjuohjelmistojen tarjoajan sekä Pohjoismaissa että maailmanlaajuisesti. Roiman laaja asiakaskunta luottaa yhtiön tarjoamiin ratkaisuihin ja olemme olleet erittäin vaikuttuneita Roiman asiakkaiden antamista suosituksista. Roimaa arvostetaan laajalti sen erinomaisista tuotteista, syvästä toimialaosaamisesta ja tinkimättömästä asiakaslähtöisyydestä. Olemme iloisia voidessamme tukea tätä tiimiä ja tarjota tarvittavat resurssit Roiman kansainvälisen laajentumisen jatkamiseksi", sanoo Cortenin perustajaosakas Joseph Schull.

Uuden omistuspohjan myötä Roima jatkaa investointejaan innovaatioihin ja panostaa entisestään asiakastyytyväisyyteen alati kehittyvässä toimintaympäristössään.

Lisätietoja:

Markus Kalalahti, toimitusjohtaja, Roima Intelligence, puh. +358 40 842 1053

Joseph Schull, Managing Partner, Corten Capital, puh. +44 7771 538 642

Christoffer Zilliacus, osakas, Intera Partners, puh. +358 40 559 5638

Tietoja Roima Intelligencestä

Roima Intelligence on johtava teollisuus- ja toimitusketjuohjelmistojen toimittaja, joka auttaa yrityksiä toteuttamaan tehokkaita ja datalähtöisiä toimintoja. Roima palvelee monipuolista asiakaskuntaansa edistyksellisillä, skaalautuvilla ratkaisuillaan Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Tietoja Corten Capitalista

Corten Capital on pääomasijoitusyhtiö, joka on erikoistunut tekemään yhteistyötä kyvykkäiden johtoryhmien kanssa rakentaakseen markkinoiden johtavia B2B-ohjelmisto- ja palveluyrityksiä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Cortenin sijoittajina on erittäin laadukas ryhmä yliopistosäätiöitä, hyväntekeväisyysjärjestöjä ja family office -sijoitusyhtiöitä Pohjois-Amerikasta, Euroopasta ja Aasiasta. Cortenia ja sen kumppaneita yhdistää filosofia arvonluomisesta pitkällä aikavälillä sijoittamalla teknologiajohtoiseen kasvuun ja innovaatioon. Kerättyään ensimmäisen rahastonsa vuonna 2020, Corten hallinnoi tänä päivänä 1,2 miljardia euroa kahden rahaston kautta. Yhtiö sijoittaa tällä hetkellä maaliskuussa 2024 kerättyä Corten Capital II -rahastoaan, johon on kerätty 680 miljoonan euron pääoma.

Tietoja Intera Partnersista

Intera Partners on pääomasijoittaja, joka keskittyy suomalaisten ja ruotsalaisten yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Intera hallinnoi kahta aktiivista rahastoa, joiden pääomien yhteismäärä on 585 miljoonaa euroa. Rahastoissa on yhteensä 11 portfolioyhtiötä, jotka työllistävät tällä hetkellä yhteensä noin 15 000 henkilöä ja yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on arviolta 1,3 miljardia euroa.

Lisätietoja toimittajille: Roima Intelligencen toimitusjohtaja Markus Kalalahti on saatavilla haastatteluihin ja lisäkommentteihin.