TYKS-säätiön matka-apurahoilla maailmalle

TYKS-säätiö on itsenäinen säätiö. Sen myöntämä tutkimusrahoitus on nykyisinä taloudellisesti tiukkoina aikoina erinomaisen tärkeää, koska se ei ole pois Tyksin muusta toiminnasta. Vuodelle 2024 TYKS-säätiön hallitus on myöntänyt tutkimukseen ennätyssumman noin 300 000 euroa (147 880 € vuonna 2023). Helmikuussa jaettiin tutkimus- ja matka-apurahoina 250 000 euroa. Nyt jaettiin ylimääräinen 42 000 euroa matka-apurahoina yhteensä 34 hakijalle.

– Olemme erittäin iloisia voidessamme tänä vuonna tukea tutkimusta aiempaa suuremmalla apurahasummalla. TYKS-säätiö kohdistaa tukensa nimenomaan tutkimukseen ja tutkijauransa alkuvaiheessa oleville lupaaville nuorille tutkijoille. Osallistuminen kansainvälisiin konferensseihin ja tutkijatapaamisiin on olennainen osa tutkijan työtä. Nyt jaetuissa matka-apurahan saajissa on myös väitelleitä tutkijoita, joille on tärkeää päästä jakamaan tuloksiaan, toteaa TYKS-säätiön toiminnanjohtaja, lastentautien erikoislääkäri Minna Lukkarinen.

Matka-apurahoja jaetaan tässä jaossa 19 lääketieteen ja hammaslääketieteen ja 15 hoito- ja terveystieteen tutkijalle.

TYKS-säätiö tukee laaja-alaisesti Tyksin alueella tehtäviä lääke-, hoito- ja terveystieteiden tutkimuksia, jotka hyödyttävät tieteen ja potilashoidon kehittämistä. Seuraavassa esimerkkeinä neljä erilaista matka-apurahakohdetta:

TtM Taru Garthwaite, PET-keskus, abstrakti, Glasgow, Skotlanti 7/2024 . The 29rd Annual Congress of the European College of Sport Science (1000 €) Paikallaanolon, liikkumisen ja kunnon yhteydet aineenvaihdunnalliseen terveyteen

. The 29rd Annual Congress of the European College of Sport Science (1000 €) FT Sonja Gilbert, psykiatria, abstrakti, Bangkok Thaimaa, 10/2024. World Psychiatric Association (WPA) 20th Congress of the Epidemiology and Public Health Section -kongressi (1700 €) Ensimmäisen vuoden lääketieteen opiskelijoiden mielenterveyden lukutaidon lisääminen Suomessa, Liettuassa ja Argentiinassa digitaalisen Transitions-ohjelman avulla

World Psychiatric Association (WPA) 20th Congress of the Epidemiology and Public Health Section -kongressi (1700 €) Dosentti, LT Pilvi Riihilä, ihotaudit, esitys/abstrakti, Lissabon, Portugali. 9/2024. The 53rd Annual ESDR European Society for dermatological research (1000 €) Macrophage-derived C1q in Cutaneous Squamous Cell Carcinoma

LL Emma Saha, lastentaudit, posteri, Toronto, Kanada. 5/2024. PAS-meeting (2000 €). Vastasyntyneen hypoksis-iskeemiseen aivovaurioon liittyvien kudosmuutosten kuvantaminen PET-merkkiaineiden avulla





TYKS-säätiö tiedottaa kotisivuillaan (www.tykssaatio.fi) aiemmin rahoitusta saaneiden tutkimusten etenemisestä tutkijatarinoina. Säätiön kotisivuilta löytyvät muun muassa vuonna 2023 apurahoja saaneiden LT, OTM Juha Knaapilan urologiaan ja FM Akseli Reunamon tekoälytutkimukseen liittyvät kertomukset saamansa matka-apurahan merkityksestä.

Jarmo Karppi -tunnustuspalkinto dosentti Päivi Lähteenmäelle

TYKS-säätiö jakoi toukokuussa 2024 ensimmäistä kertaa myös suurlahjoittajansa Jarmo Karpin mukaan nimetyn tunnustuspalkinnon, jonka arvo on 15 000 €. Palkinto myönnettiin dosentti Päivi Lähteenmäelle. – Lue lisää lapsena tai nuorena syövän sairastaneiden myöhäisvaikutusten tutkimuksesta ja hoidon kehittämisestä ansioituneen Päivi Lähteenmäen palkintotiedotteesta. (https://tykssaatio.fi/fi/ensimmainen-jarmo-karppi-tunnustuspalkinto-dosentti-paivi-lahteenmaelle/)