Pariisin olympialaiset kiinnostavat ennätysmäärää pohjoismaisia kisavieraita - Yleisurheilu, beach volley sekä käsipallo kisafanien suosikit

Pariisin 2024 kesäolympialaisiin saapuu ennätysmäärä kisavieraita. Elämysmatkat on myynyt jo yli 10 000 lippu- ja matkapakettia olympiakisoihin ja on siten Euroopan johtava hospitality-lipunmyyjä tämän vuoden tapahtumassa.

Ensi kertaa olympialaisissa on uusi jalkapallon MM- ja EM-kisojen järjestelmää muistuttava lipunmyyntimalli, jossa yksittäisliput myydään lippuarvontojen kautta ja hospitality- sekä matkapaketit kulkevat valikoitujen virallisten jälleenmyyjien kautta. Elämysmatkat on valittu viralliseksi jälleenmyyjäksi Islantia lukuun ottamatta kaikissa Pohjoismaissa sekä Luxemburgissa ja Irlannissa.

Olympialaiset kiinnostavat suomalaisia matkaajia – Yleisurheilu ja beach volley suosituimmat lajit

Elämysmatkojen kautta Pariisiin olympialaisiin matkustaa eniten asiakkaita Tanskasta ja Irlannista. Kolmanneksi suurimpana kisavierasryhmänä suomalaiset ovat myös innokkaita kisamatkaajia.

Ylivoimaisesti suosituin laji on yleisurheilu, johon on ostettu lippuja tasaisesti kaikista kuudesta Elämysmatkojen edustamasta maasta. Yleisurheilun lisäksi korostuu käsipallo, jossa pohjoismaista on vahva edustus sekä Eiffel-tornin alla paraatipaikalla pelattava beach volley.

”Pariisin kisat ovat Elämysmatkojen suurin ponnistus tähän mennessä. Oli suuri luottamuksenosoitus meille, että saimme kuusi isoa urheilumaata vastuullemme ja olemme selvästi onnistuneet tekemään matkapaketteja, jotka vastaavat asiakkaidemme tarpeita. Nyt on upea nähdä asiakkaat eri maista täällä Pariisissa nauttimassa kisoista. Tästä on hyvä jatkaa kohti talvikisoja heti kun Pariisin olympiatuli sammuu”, kommentoi Elämyksen hallituksen puheenjohtaja Jussi Viskari.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Jussi Viskari, hallituksen puheenjohtaja, jussi.viskari@elamysgroup.com, +358 40 5846425

