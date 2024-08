Kotimaan kaukojunaliikenteen suosio kasvussa - heinäkuussa tehtiin 1,3 miljoonaa matkaa

Vuoden 2024 tammi-heinäkuussa matkustajamäärät kasvoivat 2 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yhä useammat valitsevat junan erityisesti vapaa-ajan matkoihin, mutta nyt myös arjen työmatkaliikenne on kasvattanut suosiotaan. Heinäkuussa tehtiin noin 1,3 miljoonaa junamatkaa, mikä on noin 4 % vähemmän kuin vertailukaudella. Matkamäärien lasku johtuu Väyläviraston rantaradalla tekemistä ratatöistä, jotka aiheuttivat reilun viiden viikon katkon Turun suunnan raideliikenteeseen. Kaikilla muilla reiteillä matkamäärät kasvoivat hieman. Laituripalvelut ja matkanaikainen tiedottaminen saivat kiitosta matkanjälkeisessä asiakaskyselyssä heinäkuun suositteluindeksin (NPS) ollessa 49 (46 vertailukaudella). Kaukoliikenteen junien asiakaspaikkojen käyttöaste oli heinäkuussa 53 %, kuten myös vertailukaudella edellisenä vuonna.

”Tammi-heinäkuun keskimääräinen kaukojunien asiakaspaikkojen käyttöaste oli 47 %, eli ruuhka-aikojen ja juhlapyhien ulkopuolella junissa on hyvin tilaa. Syksyn yöjuniin mahtuu vielä ja syyslomalla pääsee junalla vaivattomasti pohjoiseen ihastelemaan ruska-ajan tarjoamaa luonnon väriloistoa. Junalla pääsee suoraan esimerkiksi Rovaniemelle tai Kemijärvelle, joista on hyvät yhteydet kansallispuistoihin,” kertoo Elisa Markula, VR:n toimitusjohtaja.

VR Transpointin rautatiekuljetusten volyymit olivat heinäkuussa noin 2,3 miljoonaa tonnia, mikä on 29 % enemmän verrattuna viime vuoteen. Vuoden 2024 tammi-heinäkuussa on rautateitse kuljetettu tavaraa noin 13,9 miljoonaa tonnia, mikä on noin 5 % vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Alkuvuonna volyymeja painoivat merkittävästi poliittiset työtaistelut ja vaikeat talviolosuhteet. Metsäteollisuuden elpynyt kysyntä on vaikuttanut positiivisesti rautatiekuljetusten määrään.

Ratatyöt ja nopeusrajoitukset syynä myöhästymisiin

Junien täsmällisyys on keskeinen tekijä matkustajien tyytyväisyydessä. Kesäisin rautateillä on runsaasti mm. ratatöistä johtuvia nopeusrajoituksia. Nopeusrajoitukset aiheuttavat myöhästymisiä, jotka kertautuvat vaihtoyhteyksissä. Heinäkuussa kaukoliikenteen junien täsmällisyys oli 85 %, kun täsmällisyyttä mitataan viiden minuutin tarkkuudella. Myöhästymisistä puolet (50 %) johtui radasta johtuvista syistä, kuten nopeusrajoituksista tai vaihde- ja sähkövioista. Radan kunnosta ja ylläpidosta vastaa Väylävirasto. Noin viidennes (22 %) myöhästymisistä aiheutui VR:stä johtuvista syistä ja loput (28 %) muista syistä, kuten ilkivallasta.

VR:n lähiliikenteessä heinäkuun täsmällisyys oli 97 %. Myöhästymisistä 39 % johtui radasta aiheutuvista syistä, 47 % muista syistä ja 14 % VR:stä johtuvista syistä.