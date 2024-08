Helsingin yliopiston sijoitustoiminnan tuotto oli 10,8 % vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla

Helsingin yliopiston sijoitustoiminnan tuotto oli 10,8 prosenttia tammi-kesäkuussa 2024. Sijoitustoiminnan keskimääräinen vuosituotto on ollut 12,6 prosenttia vuoden 2019 alusta, jolloin yliopisto siirtyi nykyiseen strategiaan.

Yhdysvaltalaisten yliopistosijoittajien tuottojen kanssa vertailukelpoinen 2024 kesäkuun lopusta laskettu viiden vuoden keskituotto on ollut 11,4 prosenttia.

− Viime vuonna NACUBO-Commonfund Study of Endowments -tutkimukseen osallistui 688 yhdysvaltalaista yliopistoa, korkeakoulua sekä niihin liittyvää säätiötä. Keskimääräinen viiden vuoden keskituotto oli tällöin 7,0 prosenttia. Parhaiten tuottaneeseen kymmenykseen pääsi 9,2 prosentin keskituotolla. Joudumme vielä odottamaan vuoden 2024 tutkimuksen valmistumista, mutta olemme luottavaisia, että Helsingin yliopiston sijoitustoiminta on kilpailukykyinen yhdysvaltalaisessa ja siten myös kansainvälisessä vertailussa, toteaa sijoitusjohtaja Anders Ekholm.

Helsingin yliopiston sijoitustoiminta rakentuu tieteen pohjalle ja sen kulmakivet ovat hajauttaminen, alhaiset kustannukset, riskitason ylläpito, sekä ilmastonmuutoksen torjunta. Sijoitusvaroista vähintään 90 prosenttia hajautetaan maailmanlaajuisesti listattuihin osakkeisiin ja velkakirjoihin. Lisäksi enintään 10 prosenttia sijoitusvaroista keskitetään ensisijaisesti yliopiston yhteydessä perustettaviin yrityksiin.

− Vastuullisena ja vakavaraisena sijoittajana meillä on mahdollisuus rahoittaa tiedepohjaisten innovaatioiden kaupallistamista kestävästi ja pitkäjänteisesti. Salkussamme on jo kymmeniä yliopistolähtöisiä yrityksiä, jotka hyödyttävät niin tutkijoitamme, opiskelijoitamme, yliopistoamme ja yhteiskuntaamme laajemmin. Aiomme jatkaa panostamista yrittäjyystoimintaamme, jotta Helsingin yliopisto on kansainvälisesti kilpailukykyinen myös tällä saralla, lisää sijoituspäällikkö Marko Berg.