Apollo Sports laajentaa hotellivalikoimaansa – Gambiaan ensimmäinen sporttihotelli!

Kiinnostus aktiivilomia kohtaan kasvaa merkittävästi vuosi vuodelta, ja kysynnän mukaisesti Apollo Sports valikoima laajenee. Brändin viimeisin tulokas lanseerataan Gambiaan jo tänä talvena – ensimmäisenä laatuaan koko maassa!

- Tämä on merkittävä askel sekä meille matkanjärjestäjänä, paikallisena kumppanina että etenkin asiakkaillemme. Sen lisäksi, että voimme tarjota matkailijoillemme uuden, eksoottisen ja jännittävän kohteen aktiivilomalle, Gambia saa myös ensimmäisen sporttihotellinsa. Toivotamme kaiken tasoiset liikkujat tervetulleiksi uusimpaan aktiivilomahotelliimme huojuvien palmujen alla", sanoo Head of Apollo Sports Daniel Giray.

Apollo Sports -hotelli Kombo Beach Resortista löydät kaiken, mitä saatat aktiivilomalta toivoa. Hotelli tullaan päivittämään hyvin varustetulla kuntosalilla – lisäksi tänne rakennetaan kolme padel-kenttää, harjoitusalueet joogalle ja muulle ryhmäliikunnalle sekä suosittu WOD Box muiden matkanjärjestäjän powered by Playitas -hotellien tapaan.

Lyömätön sijainti ja paikallista tunnelmaa

Hotellin aktiviteetit on mukautettu kaiken tasoisille kuntoilijoille, ja ne soveltuvat niin aktiiviliikkujille kuin liikunnallisille perheillekin. Sijainti Afrikan itärannikolla, Kotun hiekkarannalla mahdollistaa myös täydellisen yhdistelmän auringossa rentoutumista ja laatuaikaa yhdessä.

Kilometrien pituinen hiekkaranta on myös paikallisten suosiossa ja täällä pääsee seuraamaan iloista paikallista tunnelmaa esimerkiksi rantajalkapallo-ottelun parissa. Päivisin rannalla on vilkas ja energinen ilmapiiri, kun perheet ja ystävät kokoontuvat nauttimaan auringosta ja merestä.

Kun aurinko laskee, rannasta tulee paikallisten suosima kohtauspaikka piknikkejä ja grillijuhlia varten. Illan hämärtyessä rannalle syttyvät lyhdyt ja tuoksuvat grillit täyttävät ilman. Matkailijat pääsevät nauttimaan paikallisesta tunnelmasta ja jakamaan unohtumattomia hetkiä uusien tuttavuuksien kanssa.

”Kombo Beach on ylpeä yhteistyöstään Apollo Sportsin kanssa. Terveys on suurin rikkaus, mitä meillä voi olla, ja odotamme innolla mahdollisuutta vaikuttaa positiivisesti vieraidemme hyvinvointiin. Tavoitteemme on tarjota ensiluokkaiset puitteet, mutta ennen kaikkea erinomaista palvelua ja vieraanvaraisuutta," kertoo Malleh Sallah, Kombo Beachin hotellinjohtaja.

Käytännön tietoa hotellista

Kuntosali ja harjoittelutilat: Rannan ilmastoidussa kuntosalissa on Matrixin ja Casall PRO:n modernit laitteet. Kuntosalilla on juoksumatto, soutulaite, Ski Erg, voimalaitteita ja vapaita painoja. Täällä on myös hiljattain rakennettu WOD Box toiminnalliseen harjoitteluun vehreissä maisemissa.

Padel, tennis ja juoksu: Kombo Beach Resortista löytyy kolme padel-kenttää, remontoitu tenniskenttä ja lenkkeilyyn soveltuva ranta. Padel-kentät ovat valaistuja iltapelejä varten, ja tenniskenttää ympäröi trooppinen vehreys.

Jooga ja ryhmäliikunta: Jooga- ja ryhmäliikuntatunnit pidetään avoimen taivaan alla aaltojen kohistessa taustalla. Koulutettujen ohjaajien vetämillä monipuolisilla tunneilla lepäävät niin keho kuin mielikin.

Rantajalkapallo & beach volley: Matkailijat voivat pelata sekä rantajalkapalloa että beach volleyta joko yhteisissä otteluissa tai omalla peliporukalla.