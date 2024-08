Opiskelijakortti on nyt saatavilla maksutta myös kaikille lukiolaisille ja ammattiin opiskeleville

Opiskelijakorttisovellus muuttui: nyt se palvelee yhä isompaa joukkoa maksutta 11.7.2024 11:17:08 EEST | Tiedote

Frank Studentsin opiskelijaetusovellus on kauttaaltaan uudistunut. Aiempaa tyylikkäämpi ja helppokäyttöisempi sovellus palvelee entistä laajempaa joukkoa. On uutta, että lukiolaiset ja ammattiin opiskelevat saavat maksutta digitaalisen opiskelijakortin ja muut edut käyttöönsä, vaikka eivät kuuluisi opiskelijajärjestöihin. Myös vastavalmistuneet voivat jatkaa monien etujen hyödyntämistä. He saavat käyttöönsä alumneille suunnatun version sovelluksesta.