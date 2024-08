Mynämäellä Nihdin sillan liikennekatko jatkuu 18.8. asti

Mynämäellä maantien 12403 varrella sijaitsevan Nihdin sillan uusimistyöt käynnistyivät kesäkuussa. Sillalla uusitaan puukansi ja teräspalkit sekä tehdään muita pienempiä korjaus- ja huoltotöitä.

Haapaistentie katkaistiin Nihdin sillan päistä, kun huonokuntoisen sillan kannen purkutyöt aloitettiin. Liikennekatko siltakohteella alkoi 15. heinäkuuta. Alun perin liikenteen piti palautua sillalle 5. elokuuta. Sillan purkutöiden aikana on kuitenkin selvinnyt suunnitelmista poikkeavia rakenteita. Korjaustyöhön on pitänyt tehdä suunnitelmamuutoksia, jotka viivästyttävät katkon aikaisten töiden valmistumista. Tästä syystä liikennekatkoa on jatkettu noin viikolla. Silta avataan liikenteelle maanantaina 19. elokuuta.

Liikennekatkon aikana liikenne on ohjattu kiertotielle maantien 2020 (Yläneentie) – valtatie 8 – maantien 12403 (Vihtamäentie) kautta. Kiertotien pituus on 10,8 kilometriä. Jalankululle on järjestetty erillinen noin metrin levyinen siltayhteys purettavan Nihdin sillan viereltä. Pyörällä kulkuväylällä mahtuu kulkemaan pyörää taluttaen. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kulkuyhteys on käytettävissä koko katkon ajan. Koulujen alun jälkeen alkavat koulutaksikyydit reititetään uudelleen pidennetyn katkon ajaksi.

Pahoittelemme liikennekatkosta johtuvaa haittaa.

Uusi silta tulee olemaan teräksinen palkkisilta, jossa on puukansi. Uusi silta valmistuu lokakuun loppuun mennessä.

Liikennemäärä Nihdin sillalla on alle 70 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Nihdin siltapaikka kartalla

Urakoitsijana toimii Tehan Oy.

Lisätietoja: