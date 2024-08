Espoon seurakunnat järjestävät rippileirin aikuisille

Haluatko kummiksi, toivotko kirkkohäitä, kiinnostavatko hengelliset pohdinnat tai oletko liittymässä seurakuntaan? Jos rippikoulu on syystä tai toisesta vielä käymättä ja olet täysi-ikäinen, aikuisrippikoulu on sinua varten.

Aikuisten rippileiri järjestetään Hvittorpin leiri- ja kurssikeskuksessa Kirkkonummella pe–su 11.–13.10.2024. Leiri on Espoon evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteinen.

Aikuisripari on irtiotto arjesta suurten kysymysten äärellä

Leirimuotoinen rippikoulu aikuisille on Espoossa uusi avaus. Läsnäolon kokemus ja arkisista ympyröistä poikkeava miljöö tekevät viikonlopun mittaisesta leiristä mieleenpainuvan elämyksen.

– Haluamme tarjota kokemuksellisen version rippikoulusta myös aikuisille. Nuorille juuri leirimuotoinen ripari on ollut hyvin suosittu. Samalla mahdollistetaan rippikoulun käyminen hyvin tiiviissä ajassa, sanoo Olarin seurakunnan pappi Tapio Suontakanen.

Aikuisten oma rippileiri tarjoaa ainutlaatuiset puitteet isojen elämänkysymysten pohdintaan luottamuksellisessa ilmapiirissä. Kolmessa päivässä käydään läpi luterilaisen uskon keskeinen sisältö. Vaikka ohjelmaa on paljon, riparilla on tilaa hiljentyä, rukoilla ja pitää halutessaan päiväkirjaa. Hengellisyyttä voi lisäksi hoitaa Hvittorpin syksyisessä luonnossa ja saunan löylyissä.

Pitääkö olla kirkon jäsen voidakseen osallistua aikuisrippileirille?

Aikuisripari on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille espoolaisille. Seurakunnan jäsenyys ei ole välttämätön, sillä rippikoulun yhteydessä voi myös liittyä kirkkoon.

Ennen leiriä pappi soittaa jokaiselle osallistujalle puhelun, jossa keskustellaan rippikouluun liittyvistä odotuksista ja mahdollisuudesta konfirmaatioon. Konfirmaatio järjestetään Hvittorpin kappelissa leirin päättyessä sunnuntaina. Osallistujat saavat halutessaan kutsua läheisiä mukaan juhlalliseen konfirmaatioon.

Jos osallistujaa ei aikaisemmin ole kastettu, hänet voidaan kastaa ennen konfirmaatiota. Kastettavalle tarvitaan yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Leirille voi lähteä myös aikuinen, joka on jo käynyt rippikoulun, vaikkapa yhdessä rippikoulua käyvän kihlattunsa tai aikuisen kummilapsensa kanssa.

Miksi käydä rippikoulu aikuisena?

– On niitä, jotka tarvitsevat riparin niin sanotusti käytännön syistä, osa haluaa tutustua Jumalaan sekä hengellisyyteen ja osa toivoo keskustelua eettisistä kysymyksistä, Tapio Suontakanen kertoo.

Käytännön syyt voivat liittyä vaikkapa siihen, että suunnitelmissa on häät tai henkilöä on pyydetty kummiksi. Kirkon täysi jäsenyys edellyttää kastetta ja rippikoulun käymistä. Sen jälkeen voi osallistua ehtoolliselle sekä alkaa kummiksi ja saada kirkollisen avioliittoon vihkimisen. Rippikoulun käyneellä ja konfirmoidulla kirkon jäsenellä on lisäksi oikeus asettua ehdolle kirkollisissa vaaleissa.

Espoon seurakunnissa on myös mahdollista suorittaa aikuisrippikoulu ryhmässä tai yksityisrippikouluna.

Syksyn 2024 aikuisrippikoululeirin hinta on 40 euroa osallistujaa kohti. Se kattaa ateriat ja majoituskulut kahden hengen huoneessa. Leirin vetäjinä toimivat papit Erika Kallio Tapiolan seurakunnasta ja Tapio Suontakanen Olarin seurakunnasta. Leiri on suomenkielinen.

Ilmoittautuminen aikuisriparille on avoinna 29.9. saakka. Paikkoja on rajoitetusti. Linkki ilmoittautumiseen