“Yksinäisyys on aikamme epidemia” – Simerockin festarikansalle tarjolla maksuton Frendie PRO -alusta yhteisöllisyyden edistämiseksi

Simerock tarjoaa ensimmäisenä musiikkifestivaalina Frendie PRO -yhteisöalustan festarivieraiden ja lähialueiden asukkaiden käyttöön. Sovellus kulkee näppärästi mukana puhelimessa ja sen voi ladata veloituksetta joko App Storesta tai Google Playsta. Tapahtuman järjestäjät yhdessä Frendien kanssa toivovat, että ihmiset löytäisivät sovelluksesta samanhenkisiä kavereita esimerkiksi artistien keikoille tai festaritunnelman fiilistelyyn. Yhteisöalusta tarjoaa mahdollisuuden myös omien mikrotapahtumien järjestämiseen ja kimppakyytien etsimiseen.

Frendie on yhteiskunnallinen yritys, joka pyrkii edistämään sosiaalista hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä teknologiaa hyödyntäen. "Yksinäisyys on aikamme epidemia, ja se koskettaa suoraan jo noin kolmasosaa suomalaisista", kertoo Arla Joensuu, toinen Frendien perustajista. “Monella saattaa jäädä festarit väliin, koska sopivaa rokkiseuraa ei ole löytynyt.”

“Vastuullisuus ja erityisesti sosiaalinen vastuullisuus on nouseva trendi myös tapahtuma-alalla. Haluammekin olla ennakkoluulottomasti ensimmäisten festivaalien joukossa tarjoamassa modernin vuorovaikutuskanavan festivaalikävijöille ja lähialueen asukkaille”, toteaa Simerockin festivaalijohtaja Samuli “Sime” Yliaska.

Tapaa uusia ystäviä turvallisesti Frendien virallisella kohtaamispaikalla

Maksuttoman yhteisöalustan lisäksi yhteistyö näkyy alueella Frendie PRO -lavana, jossa esiintyvät muun muassa Ege Zulu, Etta, Bee ja VIIVI. Frendie PRO -lavan vierestä löytyy myös Frendien virallinen kohtaamispaikka. Kohtaamispaikka tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin helposti ja turvallisesti. Festarivieraat voivat sopia kohtaamispisteelle esimerkiksi treffejä sovelluksen kautta löytyneiden kavereiden kanssa.

Kohtaamispisteeltä löydät myös Frendien tiimin, joka on paikalla järjestämässä yhteishenkeä nostattavaa ohjelmaa sekä opastamassa sovelluksen käyttöönotossa. Viikonlopun aikana Frendien tiimi kerää festivaaliväeltä myös palautetta sovellusta koskien. “Erityisen kiinnostavaa on kuulla festarikansalta vinkkejä ja ideoita siihen, miten sovelluksen kautta voi löytää uusia ystäviä. Miten ihmiset ovat aloittaneet keskustelun mielenkiintoiselta vaikuttavan henkilön kanssa ja miten siitä on jatkettu?”, Arla pohtii.

Parhaimmat ideat ja vinkit kootaan festariviikonlopun jälkeen sovellukseen kaikille käyttäjille yhteiseen ohjepankkiin.

“Innolla seuraamme, millainen vaikutus PRO-alustalla ja kohtaamispaikalla on tapahtuman yhteisöllisyyden kannalta. Kuuntelemme ihmisten palautteita herkällä korvalla ja kehitämme tapahtumaa kommenttien pohjalta jatkossa. Toivomme, ettei kenenkään tarvitsisi festaroida yksin ja että sovelluksen avulla jokaiselle löytyisi sopivaa seuraa”, Sime sanoo.

Simerock Rovaniemellä 9.–10.8.2024. Tervetuloa mukaan luomaan ikimuistoisia festarihetkiä ja löytämään uusia ystäviä!

Näin saat Frendie PRO -alustan käyttöösi Simerockin ajaksi