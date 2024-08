Tiina Raevaaran uusi tietokirja tarkastelee kuolemaa

Like julkaisee kesällä tanskalaisen tähtitoimittajaparin maailmanmaineeseen nousseen dekkarin suomeksi 30.5.2024 13:23:15 EEST | Tiedote

Janni Pedersen ja Kim Faber ovat dekkareita kirjoittava journalistipariskunta. Pedersen on juontaja ja rikosreportteri Tanskan TV2:ssa. Vuonna 2018 hänet palkittiin vuoden uutisjuontajana. Faber puolestaan on entinen sanomalehti Politikenin toimittaja, joka on aiemmin kirjoittanut kaksi tietokirjaa. Kirjailijapariskunnan maailmanmaineeseen noussut kirjasarja Junckerin ja Kristiansenin tutkimuksia jatkuu hyytävällä yhteiskunnallisella rikosromaanilla Veren maa, jonka Like julkaisee 6.6.