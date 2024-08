Kouluvuosi alkaa: Muista suojateiden viiden metrin sääntö

Kiitoskortti suojatiesäännön muistaneille, ohjelmaa lapsille

Pysäköinninvalvonta jakaa tämän lukukauden alussa myös kiitosta. Viiden metrin suojatiesäännön huomioineet saavat tuulilasiinsa kiitoskortin muut tienkäyttäjät huomioivasta mallisuorituksesta. Luvassa on myös ohjelmaa pienemmille tienkäyttäjille. Helsinginkadun puoleisella Brahenkentän parkkipaikalla järjestetään lapsille lasermittauskisa ja pientä tarjoilua, ja paikalla on ihmeteltävänä myös hinausauto. Porvoonkatu 4:n kohdalla olevalla suojatiellä on pysäköinninvalvojien ja poliisin lisäksi katuliituja, ja Kaarlenkujan suojatiellä Pelastuslaitoksen turvallisuuskouluttaja.

Viiden metrin suojatiesääntö koskee myös kadun vasemmalle puolelle pysäköimistä

Suojateiden tehovalvontaa on tehty koulujen alkaessa myös aikaisempina vuosina. Tilastoissa ei valitettavasti ole näkynyt positiivista kehitystä. Suojateille alle viiden metrin päähän pysäköidyille autoille jaettiin viime vuonna yli 15 000 pysäköintivirhemaksua, kun luvut olivat joitain vuosia sitten vielä 12 000 virhemaksun tuntumassa. Osasyynä on edelleen uusi tieliikennelaki, joka ei ole vielä kaikille tuttu – viiden metrin suojavälin sääntö koskee myös kaksisuuntaisella taajamakadulla vasemmalle puolelle pysäköimistä.

Jalankulkijoille sattuneista onnettomuuksista yli puolet sattuu edelleen suojatiellä. Viiden metrin säännön onkin tarkoitus parantaa suojatien näkyvyyttä. Pienimmät tienylittäjät eivät näy ajoissa, mikäli pysäköity auto peittää osan suojatiestä.

Vaarallisimmassa tapauksissa pelkkä pysäköintivirhemaksu ei riitä, jolloin ajoneuvo siirretään kuljettajan kustannuksella ensisijaisesti kadun toiselle puolelle tai lähikadulle.