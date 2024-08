Suomen Punaisen Ristin kyselytutkimus: valtaosa Suomen väestöstä pitää sodan sääntöjä edelleen tarpeellisena

Suomen Punainen Risti selvitti Suomen väestön käsityksiä sotaan ja sodan oikeussääntöihin liittyen.

– Ihmiset haluavat, että sodassa on säännöt, jotka varmistavat, että kaikkia kohdellaan inhimillisesti, sanoo Suomen Punaisen Ristin oikeudellinen neuvonantaja Jani Leino.

Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselytutkimukseen vastanneista 76 prosenttia oli sitä mieltä, että sodan tai aseellisen selkkauksen aikana taistelijoiden tulisi välttää siviiliuhreja niin paljon kuin mahdollista, vaikka se vaikeuttaisi sotilaallisten tavoitteiden saavuttamista.

Geneven sopimukset 75 vuotta

Vuonna 1949 laaditut Geneven sopimukset täyttävät 12. elokuuta 75 vuotta. Sodan oikeussäännöillä eli kansainvälisellä humanitaarisella oikeudella rajoitetaan sodan käyntiä, jotta inhimillistä kärsimystä voitaisiin lievittää ja ehkäistä.

– 75 vuotta sitten sovittiin siviilien suojelusta sodissa toisen maailmansodan kauhujen jälkeen. Henkilöitä, jotka eivät osallistu sotilaalliseen selkkaukseen, tulee kunnioittaa, suojella ja kohdella inhimillisesti. Aihe on edelleen valitettavan ajankohtainen. On oleellista, että meillä on olemassa kansainvälinen oikeus sotien varalle, Leino painottaa.

Sodan säännöt asettavat vähimmäisvaatimukset, joita sodissa on noudatettava inhimillisyyden ja ihmisarvon suojelemiseksi.

– Kansainvälinen humanitaarinen oikeus suojelee kaikkia sotien uhreja, niin taistelijoita kuin siviilejä, riippumatta siitä, millä puolella he ovat. Ihmishenki on aina yhtä arvokas, Leino muistuttaa.

Tiedon levittäminen sodan säännöistä kuuluu Punaisen Ristin perustehtäviin.

Suomen Punainen Risti kartoitti Verianin toteuttamalla kyselytutkimuksella Suomen väestön tietämystä ja asenteita liittyen sotiin ja kansainvälisiin sodan oikeussääntöihin eli humanitaariseen oikeuteen. Kyselyyn vastasi kesä-heinäkuussa 1750 henkeä eri puolilta Suomea pois lukien Ahvenanmaan maakunnissa asuvat.

