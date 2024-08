Saako sähköauton pestä vedellä ja muita väärinkäsityksiä

Sähköautojen yleistyminen on johtanut keskusteluun, voiko niitä pestä samoin kuin polttomoottoriautoja. Tai voiko sähköautoa edes pestä vedellä.

Keskustelu on ymmärrettävää, sillä elokuun alussa 2024 kotimaan liikenteessä oli jo noin 104 000 täysin sähköistä henkilöautoa. Kaikkien ladattavien määrä oli noin 260 000 kappaletta.

Euroopan nopeimmin kasvavan pikapesulaverkoston PRO BROn innovaatiojohtaja Edgaras Stanevičius nostaa esiin yleisiä myyttejä sähköautojen pesusta.

Jotkut autonomistajat pelkäävät, että sähköauton pesu voi vahingoittaa sen sähköisiä komponentteja, Stanevičius kertoo.

"Nämä huolenaiheet ovat yleensä turhia. Ne voivat olla jopa haitallisia, koska autojen säännöllisen pesun laiminlyönti, varsinkin talvella, voi johtaa korroosioon”, hän sanoo.

“Silti sähköautojen omistajien on hyvä ottaa joitakin asioita huomioon autoa pestessään.”

Sähköautot suunniteltu vedenpitäviksi

Sähköautojen sähköjärjestelmät on suunniteltu turvalliseksi ja estämään veden tunkeutumista kriittisiin rakenteisiin. Ne kestävät niin sadetta kuin tavallisia pesuprosessejakin.

Tästä huolimatta jotkut sähköautojen omistajat ovat huolissaan mahdollisista haitoista, joita erilaiset pesutavat voivat aiheuttaa.

Kaikkia pesumenetelmiä, automaattista autopesua, painepesurilla puhdistamista tai höyrypesureita, pidetään turvallisina sähköajoneuvoissa.

"Tärkeimmät varotoimet sähköauton pesussa ovat ajoneuvon sammuttaminen, latausportin sulkeminen ja suorien painevesisuihkujen välttäminen sähköliittimien, latauspistokkeiden ja akun tiivisteiden lähellä", Stanevičius sanoo.

Sähköajoneuvot eivät vaadi normaalista poikkeavia puhdistusaineita. Samat autoshampoot ja vahat, joita käytetään perinteisissä ajoneuvoissa ovat yhtä turvallisia ja toimivia myös sähköautoissa.

Automaattiset autopesut turvallisia sähköautoille

Sähköautojen omistajat ovat verkkokeskusteluissa olleet huolissaan automaattisista autopesuista. Stanevičiuksen mukaan turhaan.

”Joissakin automaattipesuissa käytetään esimerkiksi kuljetinhihnoja, jotka kannattaa ottaa huomioon maavaraltaan matalissa autoissa, mutta tämä ei koske yksinomaan sähköautoja. Tässä tapauksessa on suositeltavaa katsoa ajoneuvon omistajan käsikirjasta tarkemmat ohjeet”, Stanevičius neuvoo.

Toinen väärinkäsitys on, että sähköauton alapohja olisi alttiimpi vesivahingoille. Alapohja on kuitenkin yleensä hyvin suojattu ja suunniteltu kestämään vettä. Akustot on tiivistetty erityisen huolellisesti estämään veden kulkeutumista. Säännöllinen alapohjan pesu lisää turvallisuutta ja auttaa poistamaan likaa ja roskia, jotka voivat aiheuttaa korroosiota ajan myötä.

Paradoksaalista kyllä, sähköautojen huoltoon liittyvät väärinkäsitykset voivat johtaa vaurioihin, jos autoja ei pestä.

"Säännöllinen pesu estää suolaa, siitepölyä, lintujen jätöksiä ja tiestä tulevaa likaa aiheuttamasta vaurioita maalipintaan", Edgaras Stanevičius toteaa.

"Niin sähkö- kuin polttomoottoriautoissa säännöllinen pesu on välttämätöntä ajoneuvon ulkonäön ja jälleenmyyntiarvon säilyttämiseksi."