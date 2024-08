Destia rakentaa tuulivoimainfraa Axpolle Vöyriin

Destia vastaa Lålaxin neljän voimalan tuulipuiston maanrakennuksen ja kaapeliverkon suunnittelusta sekä maanrakennuksen-, kaapeliverkon- ja perustusurakan töistä.

”Suomen tavoite on olla ilmastoneutraali vuoteen 2035 mennessä. Tämän saavuttamiseksi maatuulivoimaloiden rakentamista on nopeutettava. Edistämme Suomen ilmastotavoitetta omalta osaltamme Lålaxin tuulipuiston rakentamisen kautta. Olemme vakuuttuneita Destian kyvykkyydestä Suomen suurimpana infrarakentajana hoitaa tuulipuiston infrarakentaminen mallikkaasti valmiiksi ennen ensi kesänä alkavia voimala-asennuksia", kommentoi Suomen tuulivoimatoimintojen johtaja Joakim Ingves Axpo Renewable Finland Oy:stä.

“Sopimus Axpon kanssa Lålaxin tuulipuiston infrarakentamisesta on merkittävä Destialle, sillä viime aikoina tuulivoimahankkeiden investointipäätökset Suomessa ovat olleet harvassa. Haemme pitkäjänteisesti kasvua uusiutuvan energian infrarakentamisesta ja Lålaxin urakka on meille hyvä jatkumo aiempien tuulipuistojen lisäksi. Axpon nyt tekemä investointipäätös on osoitus siitä, että vastuullisemman energiatuotannon rakentaminen Suomessa etenee ja vihreä siirtymä jatkuu”, sanoo Mikko Niinimaa, Tuulivoimarakentaminen -yksikön päällikkö Destiasta.

Axpo

Axpon tavoitteena on mahdollistaa kestävä tulevaisuus innovatiivisilla energiaratkaisuilla. Axpo on Sveitsin suurin sähköntuottaja ja kansainvälinen edelläkävijä aurinko- ja tuulivoiman energiakaupassa ja markkinoinnissa. Yli 7000 työntekijää yhdistää kokemuksen ja tietämyksen intohimoon innovaatiota kohtaan ja yhä parempien ratkaisujen yhteiseen etsimiseen. Axpo luottaa innovatiiviseen teknologiaan vastatakseen asiakkaidensa muuttuviin tarpeisiin yli 30 maassa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.

Destia

Destia on Suomen suurin infra-alan palveluyhtiö ja osa kansainvälistä Colas-konsernia. Luomme hyvän yhteiskunnan perustaa suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä huomisen liikenne- ja energiainfraa. Teemme sen noin 1 700 destialaisen ainutlaatuisella infran tajulla. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli noin 640 miljoonaa euroa. www.destia.fi

Lisätietoja:



Mikko Niinimaa, Destia, Tuulivoimarakentaminen -yksikön päällikkö, mikko.niinimaa@destia.fi, puh. +358 50 310 0454

Destian viestintä: tiedotus@destia.fi