Kaakkois-Suomen sinilevätilanne rauhallinen, mutta riski leväkukintojen runsastumiselle säilyy

Useimmilta valtakunnallisen levähavainnoinnin paikoilta on tullut ajantasainen tieto tiistain tai keskiviikon aikana. Sinilevää on viikoittaisilla vakiohavaintopaikoilla havaittu runsaasti Haapajärvellä ja Kotkan edustalla Haapasaaren ympäristössä. Muilla havaintopaikoilla ei ole havaittu sinilevää kuluvalla viikolla.

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän TARKKA-palvelun tiistaisten (6.8.2024) satelliittikuvien perusteella sinilevän varmoja tai todennäköisiä kukintoja ei ole Itäisen Suomenlahden merialueella. Paikalliset sinileväkukinnot ovat kuitenkin mahdollisia.

Sinilevää on havaittu kuluneen viikon aikana Kouvolan kaupungin ylläpitämillä uimarannoilla. Kouvolan ympäristöpalvelut kertoo kotisivuillaan Jaalan kirkonkylän uimarannalla sinilevää olevan runsaasti. Voikkaalla Sompasen uimarannalla sinilevää havainnoitiin pieniä määriä.

Pintaveden lämpötila Kaakkois-Suomen järvillä vaihtelee noin 20 ja 23 asteen välillä. Merivesi on rannikolla noin 20–22-asteista.

Mikäli loppuviikosta ja ensi viikon alussa sää on tuuleton ja lämmin, voivat leväkukinnot taas runsastua. Vesistöjen äärellä oleskelevia kehotetaan arvioimaan vallitseva sinilevätilanne tapauskohtaisesti.

Näin tunnistat sinilevän

Vähäisen sinileväesiintymän tunnistaa vedessä olevista pienistä vihertävistä hiutaleista sekä kapeista leväjuovista. Runsaamman esiintymän tunnistaa rannalla olevasta vihreästä raidasta, tai leväkasautumista. Rantaan ajautuessaan levämassa on maalimaista, ja koskettaessa sinilevämassa hajoaa hippusiksi eikä takerru esimerkiksi rihmamaisena tikkuun.

Lue lisää ELY-keskuksen uutisesta

Tiesitkö tämän sinilevistä?

Sinilevät, eli syanobakteerit, ovat olennainen osa Itämeren ekosysteemiä. Ne kuuluvat kasviplanktoniin, joka on tärkeä perustuotannon lähde meren ekosysteemeissä. Kasviplankton tuottaa happea ja toimii ravintona eläinplanktonille, joka puolestaan on monien kalalajien ravintoa. Itämeren rehevöityminen, joka johtuu liiallisesta ravinteiden, kuten fosforin ja typen, pääsystä vesistöihin, suosii sinilevien kasvua. Tämä johtaa usein massiivisiin sinileväkukintoihin kesäisin, kun veden lämpötila on korkea. Sinileväkukinnat voivat olla haitallisia, sillä ne voivat tuottaa ihmisille ja eläimille myrkyllisiä yhdisteitä. Sinilevien rooli Itämeren ekosysteemissä on monimutkainen. Vaikka ne ovat tärkeitä perustuottajia, niiden liiallinen kasvu voi aiheuttaa ongelmia, kuten happikatoa ja myrkyllisiä kukintoja. Siksi on tärkeää hallita ravinnekuormitusta ja vähentää rehevöitymistä, jotta Itämeren ekosysteemi pysyy tasapainossa. Sinileväkukintoja voi siis parhaiten ehkäistä vähentämällä omasta toiminnasta aiheutuvia ravinnepäästöjä vesistöihin.

Levätilannetta voi seurata myös satelliittikuvista

Suomen ympäristökeskuksessa seurataan satelliittiteknologian avulla ympäristön tilaa. Satelliittihavaintojen avulla kartoitetaan Itämeren pintaleväkukintoja sekä Itämeren ja Suomen suurimpien järvien pintalämpötilaa, sameutta, a-klorofyllipitoisuutta, näkösyvyyttä ja humuspitoisuutta. Sieltä voi käydä katsomassa myös levätilanteen, jos pilvet eivät rajoita satelliittihavainnointia.

Linkki: Karttaselain - Tarkka (syke.fi)

Lähetä omat levähavaintosi Järviwikiin

Ajantasaiset levätilannetiedot ovat nähtävillä Järviwiki-sivustolla, jonne voi lisätä myös omia yleisöhavaintoja. Havainnot voi tallentaa Järviwikiin suoraan havaintopaikalta puhelimen avulla. Havaintolähettiä voi käyttää Järviwikin tunnuksilla.

Kaakkois-Suomen viranomaiset ja koulutetut vapaaehtoiset seuraavat levätilannetta viikoittain vähintään 17 havaintopaikalla syyskuun alkuun asti. Kaakkois-Suomen ELY-keskus tiedottaa levätilanteesta tarpeen mukaan.

Kaakkois-Suomen alueelta tehdyt levähavainnot voi ilmoittaa Kaakkois-Suomen levälinjalle sähköpostitse osoitteeseen: levaseuranta.kaakkois-suomi(at)ely-keskus.fi. Levänäytteitä emme valitettavasti voi ottaa vastaan.

Seuraava tiedote Kaakkois-Suomen sinilevätilanteesta julkaistaan tarpeen mukaan, jos leväkukinnot yleistyvät.