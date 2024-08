Etelä-Pohjanmaan järvissä sinilevää (Pohjalaismaakunnat)

Etelä-Pohjanmaalla sinilevää on havaittu Lappajärvellä Vimpelin Lakanniemessä, Evijärvellä Sillankorvalla sekä Ähtärinjärvellä Suninsalmella Alajärven kunnan puolella. Ähtärin kunnan puolella sinilevää on havaittu Ähtärinsalmessa ja Ähtärinrannassa. Lisäksi runsaasti levää on havaittu Alajärvellä Pynttärinniemessä ja Hoiskossa, Kauhavan Purmojärvellä sekä Kuortaneen Kuortaneenjärvellä.

Merialueilla sinilevää havaittiin viime viikolla lähinnä Varsinais-Suomen rannikolla, ja erityisesti Selkämeren tilanne parani viileän ja tuulisen sään vuoksi, ja kuluvan viikon aikana vain Pietarsaaren edustalla on havaittu hieman sinilevää.

Sinilevän runsasta esiintymää kutsutaan kukinnaksi. Vähäinen sinilevämäärä esiintyy vedessä vihertävinä tai kellertävinä hiukkasina ja rannalle ajautuessaan se saattaa muodostaa kapeita leväraitoja tai kasaantua paksua maalia muistuttavaksi vihertäväksi massaksi. Tuulinen sää voi vaikeuttaa sinilevän havaitsemista, koska tuuli hajottaa lautat ja hiukkaset sekoittuvat veden eri kerroksiin.

Mikäli on epäilys, että vedessä on sinilevää, veteen ei tule mennä uimaan tai käyttää vettä sauna-, kastelu- tai pesuvetenä. Sinileväpitoinen vesi saattaa aiheuttaa muun muassa iho-oireita, silmien ärsytystä ja pahoinvointia.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottaa tilanteesta kesän ajan torstaisin. Sinilevän runsaus arvellaan silmämääräisesti asteikolla 0 (ei sinilevää) - 3 (erittäin runsaasti sinilevää). Seuranta toteutetaan yhdessä Suomen ympäristökeskuksen, kuntien ja yksityishenkilöiden kanssa. Ajankohtaiset tiedot levätilanteesta löytyvät Järvi-Meriwikistä (www.jarviwiki.fi), jonne myös kansalaiset voivat tallentaa omia havaintojaan. Havaintolähetti-sovelluksella havainnon tallentaminen onnistuu helposti myös puhelimella. Sinilevähavainnoista voi myös ilmoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen leväseurantapuhelimen numeroon 0295 027 990.