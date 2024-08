Mainio mahdollisuus yrittäjyyteen -tapahtuma tarjoaa tietoa ja inspiraatiota nuorilta nuorille (Etelä-Pohjanmaa)

Mainio mahdollisyys yrittäjyyteen -tapahtumassa nuoret yrittäjät kertovat omasta yritystoiminnastaan ja sen aloittamisesta. “Haastateltavana on Etelä-Pohjanmaan alueella aloittelevia ja aloittaneita yrittäjänuoria laidasta laitaan, esimerkiksi musiikki-, markkinointi- ja vaatetusalalta. He ovat olleet mukana Nuorten start up –pilotissa ja kertovat omista kokemuksistaan yrittäjyyden polulla”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Tero Eklund.

Lisäksi kävijöillä on mahdollisuus saada tietoa yrittäjyyden ideointiin ja käynnissä olevaan yritystoimintaan liittyvistä palveluista ja tukimahdollisuuksista. Paikalla on yrittäjille suunnattujen tuki- ja ohjauspalveluiden edustajia, joilta voi kysyä informaatiota yrittäjyydestä matalalla kynnyksellä. Tapahtuma on suunnattu kaikille Etelä-Pohjanmaan 18–30-vuotiaille nuorille. “Kaikki yrittämisestä kiinnostuneet ovat kuitenkin tervetulleita ikään katsomatta”, Eklund kertoo.

Tapahtumassa ovat mukana Into Seinäjoki, TE-palvelut, Seinäjoen työllisyyden kuntakokeilu, Uusyrityskeskus Neuvoa-Antava, SeAMK, Sedu ja Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät. Tapahtuman yhteistyökumppanina toimii Seinäjoen kaupunginkirjasto.