Salla Kalinin väitös: Verojen ja tulonsiirtojen vaikutus työn tarjontaan ja maastamuuttoon

Laboren tutkijan KTM Salla Kalinin väitöskirja Essays on the Impact of Taxes and Transfers on Labor Supply and Migration käsittelee politiikkarelevantteja julkistaloustieteen aiheita: työttömyysturvan ja asumistuen suojaosien käyttöönoton vaikutuksia työttömyydenaikaiseen työskentelyyn, opiskelijoiden asumistukiuudistusta sekä verotuksen ja muuttoliikkeen välistä yhteyttä.

Tutkimuksen ajankohtaiset aiheet tarjoavat arvokasta tietoa tutkimuspohjaisen päätöksenteon tueksi. Väitöksessä tutkitut aiheet ovat kiinnostavia muun muassa sen vuoksi, että Petteri Orpon hallitus päätti poistaa sekä suojaosat että opiskelijat yleisen asumistuen piiristä jo ennen väitöskirjan valmistumista.

Väitöskirjan toisen esseen mukaan opiskelijoiden siirtyminen yleisen asumistuen piiriin ei juuri vaikuttanut opiskelijoiden työskentelyyn. Opiskelijat, joiden tuet kasvoivat reformin myötä, ansaitsivat vuodessa keskimäärin 5 prosenttia vähemmän (noin 450 euroa vuodessa) suhteessa verrokkiryhmään, jonka tuet laskivat. Reformi ei myöskään vaikuttanut opiskelijoiden suorittamiin opintopisteisiin, arvosanoihin tai valmistumistodennäköisyyteen.

Tutkimuksessa hyödynnetään asumistukireformin luomaa kvasikokeellista asetelmaa, jonka myötä joidenkin opiskelijoiden työnteon kannustimet kasvoivat, kun taas toisten opiskelijoiden työnteon kannustimet laskivat. Tutkimuksessa verrataan näitä ryhmiä keskenään erot-eroissa menetelmän avulla.

”Se, että reformi ei vaikuttanut opiskeluihin johtuu luultavasti siitä, että vaikutus vuosituloihin oli verrattain pieni. Mikäli vuositulojen muutos olisi ollut huomattavampi, vaikutukset opintoihin olisivat voineet olla toisenlaisia. Toisin sanoen, tutkimukseni tulokset voidaan yleistää vain tilanteeseen, jossa vuositulot muuttuvat maltillisesti. Tulokset voi toisaalta tulkita myös niin, että opintotukijärjestelmän parantaminen ei pidentänyt opiskeluaikoja, vaikka sen myötä opiskelijat saavat aiempaa enemmän opintotukea”, sanoo väitöskirjan tekijä Salla Kalin.

Tutkimuksessa käytetään aineistoa, jossa yhdistetään Tilastokeskuksen rekisteriaineistotietoja (FOLK) korkeakouluilta kerättyyn opiskelijarekisteriin (VIRTA).

Ensimmäistä esseetä olivat kirjoittamassa myös Tuomas Matikka (VATT) ja Tomi Kyyrä (VATT). Toinen essee on Kalinin sooloartikkeli. Kolmatta kirjoittivat myös Ilpo Kauppinen (VATT), Kaisa Kotakorpi (Tampereen yliopisto) ja Jukka Pirttilä (VATT ja Helsingin yliopisto).

Väitöskirjan rahoittivat OP, YJS, Palkansaajasäätiö, Eemil Aaltonen Säätiö, Nordic Tax Research Council ja Suomen Akatemia (projekti 346251).

Väitöstilaisuus järjestetään perjantaina 16. elokuuta

KTM Salla Kalinin taloustieteen alaan kuuluva väitöskirja Essays on the Impact of Taxes and Transfers on Labor Supply and Migration tarkastetaan Helsingin yliopistossa perjantaina 16.8.2024 klo 13 (Helsingin yliopisto, Economicum luentosali, Arkadiankatu 7, Helsinki). Vastaväittäjänä toimii professori Jaakko Pehkonen (Jyväskylän yliopisto) ja kustoksena professori Jukka Pirttilä (Helsingin yliopisto).

Tutustu väitöskirjaan.

Väitöstilaisuutta ei voi seurata etäyhteydellä.