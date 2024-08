Lapsille valmennetaan tukiperheitä koko Pirkanmaalle – tukiperhekoulutus syyskuussa

Koulutus kestää kaksi iltaa ja sen järjestää Pirkanmaan hyvinvointialueen lastensuojelun asiakasohjaus Luotsin tukiperhetiimi. Koulutus järjestetään Tampereella, mutta tukiperheenä voi toimia missä tahansa Pirkanmaalla. Kysyntä on suurta kaikissa Pirkanmaan kunnissa, sillä tukiperhe on todella toivottu sosiaalipalvelu. Pirkanmaalla on toiminnassa mukana tällä hetkellä 400 Luotsin tukiperhettä.

Kaksiosainen koulutus järjestetään Tipotien sosiaali- ja terveysaseman auditoriossa tiistaina 10.9. kello 17–20 ja tiistaina 17.9. kello 17–20. Koulutukseen voi tulla tutustumaan aiheeseen; osallistuminen ei sido vielä mihinkään. Koulutus on maksuton ja sisältää kahvitarjoilun.

Ilmoittaudu koulutukseen 1.9. mennessä sähköpostilla osoitteeseen tukiperhe@pirha.fi. Kirjoita ilmoittautumisviestiin nimesi, puhelinnumerosi ja mahdollinen erikoisruokavalio kahvitusta ajatellen.

Kouluttajina toimivat tukiperhetoiminnan työntekijät. Lisäksi paikalla on jo toiminnassa mukana oleva tukiperhevanhempi, joka kertoo kokemuksistaan tukiperheenä toimimisesta.

Pienet asiat voivat olla lapselle suuria

– Tukiperheissä käyvät lapset nostavat parhaina muistoina esiin aivan tavallisia asioita, jotka voivat kuitenkin tuntua suurilta. Mieleen ovat jääneet muun muassa metsäretket ja eväiden syönti nuotion äärellä, uusiin leikkipuistoihin tutustuminen, lautapelihetket ja pienet yhteiset perinteet, kuten lauantain leffailta, tukiperhetiimin sosiaalityöntekijä Katja Kekki mainitsee esimerkkeinä tukilapsilta kerätystä palautteesta.

Tukiperhetoiminnan tarkoituksena on tuoda lapsen elämään lisää turvallisia aikuisia ja antaa lapsen vanhemmille mahdollisuus levätä. Tukiperhettä odottavilla lapsilla on asiakkuus joko lastensuojelussa tai lapsiperheiden sosiaalityössä. Tukiperheiden tarve on todella suuri, eikä perheitä ole riittävästi. Osa tukilapsista saattaa odottaa sopivaa tukiperhettä useamman vuoden.

Enemmän tarvitaan erityisesti tukiperheitä lapsille, jolla on esimerkiksi neuropsykiatrisia erityispiirteitä, kuten vaikkapa ylivilkkautta. Tukiperheiltä ei edellytetä sosiaali- tai terveysalan koulutusta, vaan toimintaan lähdetään tavallisen ihmisen taidoin. Tärkeintä on, että oma elämäntilanne on vakaa ja tasapainoinen, jotta lapselle on mahdollista tarjota aikaa ja turvallinen ympäristö.

– Moni tukiperheeksi ryhtynyt on kertonut motivaatiokseen mahdollisuuden olla avuksi ja saada myös itse uudenlaisia kokemuksia ja sisältöä elämään, Kekki kertoo.

Tukiperheitä odottavat lapset ovat erilaisia ja siksi myös tukiperheiksi kaivataan erilaisia perheitä. Tukiperheet sitoutuvat toimintaan vähintään vuodeksi. Toiveena on, että sama perhe pystyisi jatkamaan lapsen kanssa niin pitkään, kuin tuen tarve jatkuu. Tukiperheille maksetaan pieni hoitopalkkio ja kulukorvaus.

Koulutuksessa toimintaan voi tutustua matalalla kynnyksellä

Tukiperheille järjestettävässä koulutuksessa pääsee pohtimaan omia valmiuksia alkaa tukiperheeksi. Koulutuksessa saa kattavasti tietoa tukiperhetoiminnasta. Voit osallistua koulutukseen, vaikka tukiperheeksi ryhtyminen on vasta harkinnassa.

Jos koulutuksen jälkeen on kiinnostunut toiminnasta, valmennus jatkuu kotikäynnillä tulevan tukiperheen luona sekä taustatietojen selvityksellä. Hakijoiden soveltuvuutta tukiperheeksi arvioidaan tarkemmin tässä henkilökohtaisessa tapaamisessa.

Tukiperhekoulutus Tampereella 10.9. ja 17.9.