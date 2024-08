Suositun valmentajan parhaat opit mielen hallintaan ja tasapainoiseen elämään

Harri Gustafsberg: 10 askelta mielen mestaruuteen

Ilmestyy 4.9.2024

Yksi elämän arvokkaimmista pyrkimyksistä on etsiä piilossa olevia voimavarojamme ja tuoda ne näkyväksi, koska silloin voi kasvaa ihmisenä ja rakentaa hyvää elämää. Mielen mekanismien ymmärtäminen ja vastuun ottaminen omasta kasvusta auttaa ohjaamaan omaa elämää haluttuun suuntaan sen sijaan, että ajelehtisi oman mielen ailahdusten ja ympäristön sattumusten armoilla.

Harri Gustafsbergin teoksessa mielen mestaruus tarkoittaa ihmisenä kasvamisen polkua, johon matkataan 10 askeleen kautta. Askeleet opastavat kohti mielenrauhaa, tyytyväisyyttä, tyyneyttä ja onnea.

Matka alkaa pysähtymisellä ja todellisuuden hyväksymisellä sellaisena kuin se on. Kirja pohtii uteliaisuutta ja motivaatiota, ja opastaa joustavuuden, henkilökohtaisten tavoitteiden ja henkisten voimavarojen löytämiseen. Teoksessa ihminen nähdään kokonaisuutena, jossa sekä keholla että mielellä on tärkeä osa tasapainoisen elämän ylläpitämisessä.

Lopuksi katse laajenee sosiaalisiin suhteisiin ja siihen, kuinka yhteistyö ja muiden huomioiminen voivat auttaa omien päämäärien saavuttamisessa.

Elämässä on aika ajoin tilanteita, jotka vievät voimia. Oli kyse sitten työuupumuksesta, ahdistuksesta, stressistä, masennuksesta tai merkityksettömyyden tunteesta, kirjan opit tarjoavat tukea. Kirjan harjoitukset ja pohdintatehtävät kannustavat harjoittelemaan ajattelun taitoja.

Jotkut askeleet edetään hitaasti hiipien ja toiset pitkillä, terävillä loikilla. Kirja noudattaa tieteellistä ajattelutapaa, mutta teksti on helposti lähestyttävää ja tarjoaa runsaasti konkretiaa ja esimerkkejä tekijän omasta elämästä.

Ihmisen tehtävänä on kasvaa, oppia ja jättää jälki, joka luo parempaa maailmaa itselle ja muille.

Harri Gustafsberg on mielen suorituskykyä tutkiva filosofian tohtori, valmentaja ja tietokirjailija, jolla on takanaan pitkä ura Karhuryhmän poliisina. Hän on aiemmin kirjoittanut teokset Karhuryhmä, Karhuryhmä 2, Taktinen neuvottelu sekä e-kirjana ilmestyneen kirjan Do people get shot because some cops panic?

10 askelta mielen mestaruuteen ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana.

Äänikirjan lukee Harri Gustafsberg.