GreenTech-yhtiö Reactive Technologies päättää 31,4 miljoonan dollarin rahoituskierroksen

GreenTech -teknologioiden kasvava tarve

Uusiutuvan energian käyttöönoton sekä liikenteen sähköistymisen kasvaessa maailmanlaajuisesti, kantaverkko-operaattorit joutuvat kohtaamaan täysin uusia haasteita sähköverkon vakauden ylläpitämisen kanssa - esimerkkinä sähköverkon vähenevä inertia, jota ei ole aikaisemmin pystytty luotettavasti mittaamaan. Reactive Technologies vastaa näihin haasteisiin uraauurtavan GridMetrix®-palvelunsa avulla, mahdollistaen operaattoreille sähköverkon vakauden mittaamisen reaaliaikaisesti.

Marc Borrett, Reactive-konsernin toimitusjohtaja ja yhtiön perustaja

5 miljardin punnan sijoituspääomaa hallinnoiva M&G:n Catalyst keskittyy innovatiivisiin yrityksiin, joihin Reactive Technologies lukeutuu. Konsernin toimitusjohtaja ja yhtiön perustaja Marc Borrett kertoo “Sijoitus on huomattava merkkipaalu Reactive Technologiesille. Asiakasprojektien määrän lisääntyessä, antaa tämä tuki meille mahdollisuuden kasvaa, laajentaa kansainvälisiä toimintojamme sekä innovoida uutta”.

Ville Kampman, Toimitusjohtaja, Reactive Technologies Finland Oy

”Kasvua tukeva sijoituskierros on osoitus teknologisesta ylivertaisuudestamme, jonka juuret ulottuvat mobiilitoimialan menestysvuosiin. Suomeen on kehittynyt ainutlaatuista insinööriosaamista, jonka hyödyntämismahdollisuudet eri toimialoilla ovat lähes rajattomat. Sijoituksen turvin tulemme kasvattamaan tuotekehitystämme uusilla huippuosaajilla. Tuotekehityksikkömme on tuonut energiatoimialalle ennennäkemättömiä teknologiaratkaisuja ja työskentelemme parasta aikaa seuraavien sukupolvien mittausmenetelmien kanssa. Tulemme jatkossa esittelemään lisää uraauurtavia GreenTech-teknologiaratkaisuja.”